iPhone 17 má silného soupeře. Jeho sleva na Black Friday může rozhodnout

Luděk Vokáč
Nový iPhone 17 dostal řadu vylepšení a je to zároveň jeden z mála kompaktních a dobře vybavených smartphonů na trhu. Jeho přímým soupeřem je nový Google Pixel 10. Oba telefony se mimochodem prodávají za shodnou doporučenou cenu 22 990 korun. Pixel však nyní seženete v rámci Black Friday se zajímavou slevou.
Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10 Apple iPhone 17 a Google Pixel 10

Je nejlepší na světě. Když jsme ho dostali do ruky, tak jsme žasli

Huawei Pura 80 Ultra

Ještě před několika lety by to byl očekávaný přístroj, ale dnes je to spíš zvláštnost. Americké embargo udělalo z přístrojů Huawei mimo domácí trh v podstatě raritu. Jenže ta poslední rarita je...

Nejníže položená rozhledna na umělé kopě. Co zní jako nesmysl, má velký užitek

Výhledy od BTS společnosti T-Mobile na rozhledně Romanka

Putování po zajímavých základnových stanicích mobilních operátorů nás zavedlo i na nejníže položenou rozhlednu v Česku. Nachází se v jeho nejrovinatější části a jednou ze zajímavostí tohoto místa je,...

Ohromná baterie a vodní chlazení. Speciální mobily drtí běžné konkurenty

Nubia Redmagic 11 Pro

Dvojice mobilů Nubia RedMagic 11 Pro ukazuje, že hráči mobilních her mohou za celkem rozumnou cenu dostat opravdové herní dělo. Telefony mají výborný čip, ohromnou baterii a aktivní vodní chlazení.

Black Friday startuje. Ceny smartphonů Motorola jsou extrémně nízko

ilustrační snímek

Opravdový černý pátek přijde až na konci listopadu, ale obchodníci a výrobci za černý pátek považují celý listopad. Z nabídek na začátku měsíce vychází u mobilů nejlépe Motorola, která u některých...

11. listopadu 2025

10. listopadu 2025

Tenčí, odolnější a s delší výdrží. Test hodinek Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11

Nové chytré hodinky od Applu rozhodně nejsou revolučním modelem, spíše mírným pokrokem v sérii. Pár novinek vám zpříjemní používání, majitelé nedávných modelů mohou být nicméně úplně v klidu....

9. listopadu 2025

Zlodějský gang poslal do Číny desetitisíce kradených mobilů. Policie rozkryla pozadí

Premium
Ilustrační snímek

Ikonické taxíky, patrové autobusy a telefonní budky. Ale také obří problém posledních let: stále narůstající počet krádeží mobilních telefonů. Na ulici, za bílého dne, zcela bez ostychu. Metropolitní...

8. listopadu 2025

Když nepřejdete na nový, tak si připlatíte. Vodafone zdražuje starší tarify

Ilustrační snímek

Vodafone na začátku prosince přistoupí ke zdražení vybraných starších mobilních tarifů, a to včetně studentských. Nové, o nižší desítky korun vyšší ceny se projeví v lednovém vyúčtování. Úprava cen...

8. listopadu 2025

U O2 nyní stačí jedna koruna. Pořídíte za ni třeba špičkový samsung

Ilustrační snímek

U operátora O2 se letošní Vánoce nesou v duchu dárků za pouhou jednu korunu. Za 1 Kč si můžete odnést třeba špičkový Samsung Galaxy S24, zbytek částky pak doplatíte v měsíčních splátkách bez...

7. listopadu 2025  7:02

7. listopadu 2025

Antimonopolní úřad si posvítí na cenové praktiky mobilních operátorů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Antimonopolní úřad zahájil sektorové šetření, v němž se zaměří na fungování hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Zkoumat bude jejich cenové praktiky. O jeho zahájení rozhodl na základě...

6. listopadu 2025  11:34

K novému mobilu naděluje Vodafone zařízení za kačku. Využít to může kdokoli

Ilustrační snímek

Vodafone představil svou letošní vánoční nabídku. K vybranému novému telefonu přidá druhé zařízení za pouhou korunu. A to bez jakéhokoli závazku a komukoli. Tedy i zákazníkům konkurence. Pro ty, co...

6. listopadu 2025  7:02

Vyplatí se šetřit? Porovnali jsme iPhone 17 s levnější alternativou

Apple iPhone 17 a iPhone 16e

Apple uvedl počátkem letošního roku cenově dostupný iPhone 16e. A v porovnání s tehdejším základním modelem 16 to byl velmi zajímavý smartphone. Jenže teď je tu nový iPhone 17 a v porovnání s ním už...

6. listopadu 2025

5. listopadu 2025

4. listopadu 2025

