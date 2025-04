Do premiéry iPhonů 17 je ještě dost času, premiéra by se mohla odehrát okolo 10. září. Přesto se již nyní objevují fotky maket některých modelů z nové řady. Vcelku logicky na čínských sociálních sítích, protože právě v Číně se většina iPhonů vyrábí.

Jenže to se může změnit. Celní restrikce americké administrativy uvalily na Čínu výrazná cla (k 8. 4. to je 54 procent, od 9. 4. dokonce 104 procent). To by pro Apple znamenalo výrazné či dnes už spíš likvidační zdražení produktů pro trh v USA. Proto se spekuluje o přesunu výroby, nejčastěji se hovoří o Indii, kde už má Apple výrobní závody. Na dovoz z Indie je v rámci nových tarifních podmínek nastaveno clo 26 procent pro dovoz do USA.

Ostatně, Apple v posledních týdnech před zavedením nových celních sazeb dovezl z Indie a Číny velké zásoby zboží do USA. Jak to však bude od září, kdy by měl představit nové modely, je otázkou. Indické závody nemají takovou kapacitu, aby dokázaly nahradit export z Číny, a navýšení výroby nebude rychlé. To by znamenalo jisté zvýšení ceny a nebo odložení premiéry, dokud nebude mít výrobní kapacity přenesené mimo Čínu. Nebo se situace vyřeší jinak.

Ale předpokládejme, že Apple dodrží obvyklý termín premiéry, tedy druhý zářijový týden. V řadě 17 by měl představit základní iPhone, tradiční dvojici modelů Pro a Pro Max a místo modelu Plus úplnou novinku tenký model s předpokládaným označením iPhone 17 Air (dříve se spekulovalo o označení Slim). O tomto modelu se spekuluje poměrně dlouho a konkurenční Samsung už podobný přístroj ukázal. Jeho model S25 Edge se ovšem zatím také neprodává a vlastně oficiálně nebyly oznámené ani parametry.

Na fotkách maket, které se shodují s dalšími zatím dostupnými zdroji, je patrná především změna fotomodulů u modelů Pro. Řešení s ploškou přes horní čtvrtinu přístroje je novinkou, samotné rozmístění objektivů se drží současného konceptu. Ale blesk a TOF snímač se přestěhovaly na druhu stranu.

Nový model Air pak bude mít jediný objektiv, ale zase extra tenké tělo. Což je patrné na snímku, kde je maketa porovnávaná s běžně tlustým smartphonem. Spekuluje se o tloušťce těla okolo 5,5 mm. Samsung S25 Edge pak bude pravděpodobně o desetinky mm silnější. Displej má mít úhlopříčku 6,6 palce. Podle některých zdrojů Apple plánoval model Air bez fyzického konektoru, ale dost možná pod vlivem evropských regulací ho nakonec osadí konektorem USB-C.