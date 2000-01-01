náhledy
Apple uvedl počátkem letošního roku cenově dostupný iPhone 16e. A v porovnání s tehdejším základním modelem 16 to byl velmi zajímavý smartphone. Jenže teď je tu nový iPhone 17 a v porovnání s ním už levnější model tak lákavě nevypadá. Na pomoc mu však přicházejí slevy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Letošní iPhone 17 se totiž hodně posunul, přitom ho Apple nabízí za docela výhodnou cenu. Takže je vlastně „levnému“ iPhonu 16e nečekaným konkurentem.
Aby bylo jasno: iPhone 17 stojí od 22 990 korun, iPhone 16e oficiálně 16 990 korun. Jenže zatímco iPhone 16e má za tu částku 128 GB paměti, iPhone 17 už rovnou 256 GB. Model 16e se stejnou porcí paměti stojí 19 990 korun.
To jsou oficiální ceny Applu a podle nás nemá při takovém rozdílu smysl o iPhonu 16e uvažovat. Naštěstí tu jsou však slevy v oficiální distribuci, které cenu iPhonu 16e výrazně snižují.
Tak třeba největší český e-shop nabídne iPhone 16e už za 14 990 korun, a s výkupním bonusem dokonce za 12 490. S 256 GB paměti jsou ceny 17 990 a 15 490 s výkupním bonusem. To už vrací iPhone 16e do hry a odpovídá to v podstatě „propastnému“ rozdílu mezi oběma telefony.
Zatímco od standardního iPhonu 16 se model 16e tak nelišil, oproti iPhonu 17 je rozdílů spousta. Samozřejmě třeba už u displeje, ten má u novinky úhlopříčku 6,3 palce namísto 6,1 palce.
Rozdíl je také v rozlišení displejů, byť ne moc významný. iPhone 16e má 2 532 × 1 170 pixelů, iPhone 17 má rozlišení 2 622 × 1 206 pixelů. To spíš odpovídá určité změně proporcí obou panelů.
Levnější iPhone 16e zachovává starší výřez pro fotoaparát a senzory, iPhone 17 má moderní průřez Dynamic Island, který je nejen elegantnější, ale především také přináší přece jen praktičtější notifikace a ovládání některých aplikací.
Velkým funkčním rozdílem displejů je přítomnost AlwaysOn u nového iPhonu 17. Je to poprvé, co něco takového „základní“ iPhone má a typ 16e se musí bez této vymoženosti obejít. Mimochodem, displej iPhonu 17 je stejný jako u typu 17 Pro, takže je to špička.
Podívejte se také na rozdíl ve velikosti rámečků displejů. Nový iPhone 17 je má opravdu minimalistické a ty u iPhonu 16e najednou vypadají obří, i když vlastně nejsou.
Rámečky a trochu odlišné proporce displeje mimochodem znamenají, že oba kompaktní iPhony se neliší svou velikostí tak moc, jak by se mohlo podle úhlopříčky panelů zdát.
Rozměry iPhonu 17 jsou 149,6 × 71,5 × 8 mm, iPhone 16e má míry 146,7 × 71,5 × 7,8 mm. I přes stejnou šířku a malinko menší tloušťku padne do ruky výrazně lépe iPhone 17.
Důvod musíme hledat v provedení rámu telefonů. Ten je v obou případech sice hliníkový a matný, ale iPhone 17 má rám celkově plošší a ostřejší, takže jeho hrany trochu řežou do ruky. iPhone 17 má hrany hezky „obroušené“. Pouzdro však ostré hrany modelu 16e skryje.
Nový iPhone 17 má navrch i u fotoaparátu. Nejenže má dva foťáky s rozlišením 48 megapixelů místo jednoho, ale má v jejich případě i lepší techniku. Čip, který používá iPhone 16e jako hlavní, má model 17 u širokoúhlého foťáku.
Hlavní fotoaparát pak má sice stejnou světelnost optiky: f/1.6, ale čočka u iPhonu 17 je trochu větší a ukrývá i větší čip, což znamená intenzivnější sběr světla. iPhone 17 má také efektivnější stabilizaci.
Výsledkem je samozřejmě náskok v kvalitě fotografií ve prospěch iPhonu 17. Jeho fotovýbava přináší uživateli větší flexibilitu a jistotu pořízení dobrého snímku.
Oba smartphony se nabíjejí přes USB-C konektor, ale i tady je vlastně spousta odlišností. iPhone 17 má menší baterii s kapacitou 3 692 mAh oproti 4 005 mAh u modelu 16e. Ale výdrž je trochu lepší, a to díky efektivnějšímu čipu i displeji.
Také se iPhone 17 rychleji nabíjí: zvládne doplnit polovinu baterie za 20 minut, typ 16e to zvládá za 30 minut. Ochuzené je u něj i bezdrátové nabíjení: funguje výkonem 7,5 W namísto 25 W. A hlavně iPhonu 16e chybí MagSafe.
Cenově dostupnému modelu chybí také tlačítko Camera Control, které je loňskou novinkou. Letošní iPhone 17 ho má a v některých případech to usnadňuje ovládání fotoaparátu.
Rozdílů je tedy mezi kompaktním iPhonem z cenově dostupnější strany spektra nabídky Applu spousta. Tolik, že iPhone 17 potvrzuje, jak je se svou výbavou výhodnou koupí. Ale ve slevě je iPhone 16e obdobně zajímavým kouskem.
