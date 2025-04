Nový iPhone 16e podstatně míchá karty v kategorii smartphonů vyšší střední třídy. Do ní se řadí třeba i ambiciózní Realme 14 Pro+, u kterého by snad ani nikdo nedoufal, že by chtělo některému ze smartphonů od Applu konkurovat. Ale vlastně to dovede, papírově má navíc i zajímavější výbavu a je levnější. Přesto ovšem není jeho dominance jednoznačná.