Zachyťte pohyb či emoci ve svém životě a vyhrajte smartphone vivo Soutěž Zachyťte styl a energii ve svém životě a vyhrajte smartphonové novinky vivo. Nejlepší snímky vyberou čtenáři iDNES.cz v hlasování. Autor toho nejlepšího získá prémiový smartphone vivo V50, na autora... 27. března 2025

Postavili jsme iPhone 16e proti nečekanému soupeři. Má cenu připlácet? Jsou to smartphony, které mimo jiné cílí na mladší zákazníky. Každý na to jde ale úplně jinak a iPhone díky svému přístupu má vlastně širší záběr. Nothing dovede být zajímavou cool alternativou s... 27. března 2025

Levný fotomobil zatopí mnohanásobně dražším kouskům. Tecno překvapuje Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno pro nás byla jednou z hvězd veletrhu MWC v Barceloně. Firma ukazovala nejen odvážné koncepty telefonů, ale také si hraje s materiály a designem svých přístrojů.Navíc patří mezi cenově... 26. března 2025 7:02

Vábničky operátorů klesly hluboko pod pětistovku. U jedné se musíte hlídat Ani v současnosti není problém pořídit si tarif za méně než pět set korun, byť jde v případě standardních nabídek mobilních operátorů o ojedinělý případ. Nicméně aktuálně lze měsíční náklady za... 26. března 2025

Nový iPhone měl být přelomový, ale Apple se zalekl evropských regulací Příští sestava iPhonů má mít mezi sebou úplně nový model. Bude jím iPhone 17 Air, který se bude chlubit extrémně tenkým tělem. Apple dále plánoval, že finální produkt nebude mít žádný fyzický port.... 25. března 2025 7:02

Parádní smartphone překvapuje svojí koncepcí. Jenže je to ještě véčko? Jedna trojskládačka se už prodává, jedna se nedávno ukázala na veletrhu MWC v Barceloně. Ta další má také tři části, ale jinou koncepci. Vychází z véčka, ale jestli se mu ještě dá říkat véčko, je... 25. března 2025



Zdravé zoubky? Otestujte dětskou zubní pastu Kinder KAREX Hledáme 30 testerek, které se svými dětmi vyzkouší inovativní zubní pastu Kinder KAREX. Tato moderní pasta neobsahuje fluorid, ale využívá sílu...

Zákaz mobilů na školách nic neřeší. Duševní pohodu nezlepší, tvrdí studie Mnohé školy napříč Evropou bijí na poplach, ve snaze chránit duševní zdraví žáků či studentů a zlepšit jejich školní výsledky zakazují používání mobilů na své půdě. Vědci University of Birmingham... 24. března 2025 7:02

Zásadní změna. Postavili jsme dostupný iPhone 16e proti předchůdci Nový iPhone 16e sice není tak cenově dostupný, jako byly předchozí modely SE, ovšem o to je to dospělejší smartphone. Vynikne to zejména v porovnání s jedním z předchůdců, který tváří v tvář novince... 24. března 2025

Teleobjektiv a ulítlý design. Konkurenti střední třídy lákají i na cenu Letošní nadílka smartphonů ve vyšší střední třídě je velmi bohatá. Smartphony této kategorie se navíc svými schopnostmi čím dál víc blíží špičkovým modelům. To ukazuje i dvojice modelů od značek mimo... 23. března 2025

Pokrok ve stylu a výdrži baterie. Za nové vivo si však připlatíte Vivo představilo svůj nový smartphone vyšší střední třídy V50. Model navazuje na loňský typ V40, oproti kterému přináší především modernější displej a vyspělejší technologii baterie s vyšší výdrží i... 22. března 2025

Test fitness aplikací: Trenéři do kapsy radí, hecují a měří. Někdy však podle plotu Premium Včera se to nepovedlo, ale dnes to dáš. Skvělý začátek. Teď se nezastavuj! Změř si tep... Fitness aplikace v telefonu během dne motivují někdy až moc, ale díky nim se třeba budete více hýbat. Co... 22. března 2025