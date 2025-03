Zásadní změna. Postavili jsme dostupný iPhone 16e proti předchůdci

Nový iPhone 16e sice není tak cenově dostupný, jako byly předchozí modely SE, ovšem o to je to dospělejší smartphone. Vynikne to zejména v porovnání s jedním z předchůdců, který tváří v tvář novince působí jako smartphone z úplně jiného věku. Vyšší cenu novinky tak podle nás dovede Apple poměrně snadno ospravedlnit.