Levnější iPhony se změnily, dražší vyrostly. Dorazilo i kouzelné tlačítko

iPhony 16 jsou tady a s nimi celá řada novinek. Apple se opět poskládal nabídku tak, jak ji známe z předchozích let, tedy ze čtveřice modelů ve složení iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Opět jsou tu dva levnější kousky (16 a 16 Plus) s pár kompromisy ve výbavě a samozřejmě i dva dražší modely (16 Pro a 16 Pro Max) s maximální možnou výbavou.

Kdo čekal nějakou zásadní revoluci v sestavě smartphonů od Applu bude nejspíš i letos zklamaný, nicméně novinek je pořád víc než dost. Některých si všimnete na první pohled (nové designové prvky, velikosti telefonů i nové tlačítko), další zase najdete „pod kapotou“ novinek (rychlejší čipy, software). A samozřejmě dává firma na obdiv svou Apple Intelligence, pro kterou novinky navrhl.

iPhone 16 a 16 Plus

Dvojici dostupnějších modelů rozeznáte od těch dosavadních už na první pohled. Apple dosud u jejich předchůdců různě přesouval fotoaparáty sem a tam v rámci čtvercového modulu na zádech, letos se ovšem uchýlil k designovému řešení podobnému spíše výročnímu modelu iPhone X. Tedy dvěma fotoaparátům pod sebou v pilulkovitém modulu na zádech.

Apple iPhone 16

Vzhled těchto iPhonů také letos proměňuje i akční tlačítko na boku, které měly už loňské iPhony 15 Pro a Pro Max. Nyní je tedy užití akčního tlačítka sjednoceno na celou sérii novinek. Ovšem pozor, to není jediné nové tlačítko, které na novinkách najdete. Velkou změnou je nové tlačítko „Camera Control“, tedy v podstatě spoušť pro fotoaparát, která má vícero funkcí.

Toto nové tlačítko je v zároveň dotykovou ploškou s haptickou odezvou, která reaguje jak na sílu stisku, tak i gesta. Jemným zmáčknutím zaostříte obraz, domáčknutím pak pořídíte fotku. Potažením prstu doprava nebo doleva můžete zoomovat obraz. A funkcionalitu bude využívat i umělá inteligence, která pomocí stisknutí tlačítka umí skrze oči fotoaparátu rozpoznat objekt před vámi: třeba restauraci, okolo které jste právě prošli, plakát poutající na koncert (umělá inteligence rozpozná vše podstatné) nebo vám napoví, jaké zvíře právě fotíte. Tlačítko budou moci využívat i aplikace třetích stran, Apple již poodhalil, že s ním bude umět pracovat například Snapchat.

Nakonec také novinky poznáte podle jejich barevné palety. iPhony 16 a 16 Plus seženete v bílé, černé, světle modré, tmavě zelené a růžové. Letos tedy v základu nebude žlutá ani fialová, i když výrobce obvykle ještě doplňuje barevnou sestavu v průběhu roku. A chybí i tradiční červená, kterou Apple přispívá v boji proti HIV.

Co se naopak nezměnilo, je utěsnění proti prachu a vodě s certifikací IP68 a také hliníkové boky. Telefon kryje z obou stran tvrzené sklo. Stejně jako loni také novinky využívají univerzální USB-C konektor.

Apple iPhone 16

Ohledně displejů těchto dvou novinek se letos vůbec nic nemění. Displeje zůstávají na úhlopříčkách 6,1 (iPhone 16) a 6,7 palce (iPhone 16 Plus), nemění se ani rozlišení, pilulkovitý průstřel Dynamic Island pro čelní senzory, 2 000 nitů maximálního jasu ani typ panelu Super Retina XDR OLED a bohužel ani obnovovací frekvence. To je asi největší zklamání, jelikož využití 60Hz panelu je v roce 2024 už opravdu hodně „out“. Podle všeho si na rychlejší displeje u levnějších iPhonů budeme muset počkat až do příštího roku.

Apple letos udělal i změnu ohledně čipů. Zatímco v posledních dvou generacích odděloval levnější modely od těch dražších užitím rok starého čipsetu, letos je zase sjednotil, byť je tu jedno „ale“. iPhony 16 a 16 Plus se sice dočkaly moderního šestijádrového čipu Apple A18 vyrobeného na 3nm architektuře, jenže ten je pořád o stupeň níž než nový čip Apple A18 Pro, který dostane dražší dvojice nových iPhonů.

iPhony díky vylepšenému chlazení a zlepšenému grafickému jádru také vyšší výkon pro hry a rovněž podporují i technologii ray-tracing. S čipem A18 se navíc dostanou majitelé dostupnějších iPhonů k náročnějším hrám, které doposud mohli hrát pouze majitelé loňských modelů Pro.

Všechny novinky jsou každopádně připravené na využití Apple Intelligence s příchodem iOS 18.1 v říjnu. Tuto generativní umělou inteligenci využijete v celé řadě situací, umí pracovat s jazyky i obrázky. Pomůže vám třeba přepsat zprávu v různých stylech, vygenerovat vlastní smajlík, najít v galerii konkrétní fotografii na základě popisu nebo třídit e-maily na základě souhrnů dosavadních konverzací.

Hlasová asistentka Siri je díky generativní umělé inteligenci chytřejší, například pochopí pokyn v kontextu aktuální činnosti a umí přijímat pokyny i textově. Apple také zaručuje extrémní soukromí s tím, že žádná data se neukládají na serverech Applu. Telefony nicméně na trh dorazí ještě s verzí iOS 18 bez umělé inteligence, jelikož nasazení nových funkcí se zpozdilo. A bude omezena pouze na angličtinu, další jazyky přibudou až příští rok. Čeština mezi nimi nebude a umělá inteligence jako taková letos zřejmě vůbec nebude v zemích Evropské unie fungovat.

Apple iPhone 16

Ačkoliv má modul s fotoaparáty na zádech novou podobu, v praxi se ale jedná o stejné snímače, jako loni. To znamená, že zde opět najdete opticky stabilizovaný 48Mpix senzor se světelností f/1,6, který umí digitálním ořezem dvojnásobně přiblížit obraz v rozlišení 12 Mpix. Snímač jinak spojuje čtyři sousední pixely do jednoho, aby docílil vyšší citlivosti na světlo. Širokoúhlý fotoaparát u rozlišení 12 Mpix zůstává nadále, jen letos se naučil automatické ostření a nabídne lepší světelnost f/2,2 či pořizování makrofotografií. Nahrávání videa zůstává v maximálním rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu.

Stejně jako každý rok, i tentokrát Apple neuvádí konkrétní navýšení kapacity baterie, ale zároveň slibuje vyšší výdrž na jedno nabití. To zařídí především úspornější hardware a optimalizace systému.

iPhone 16 Pro a Pro Max

Zatímco levnější modely letošní generace poznáte na první pohled, u těch dražších to bude obtížnější. Design zadního fotoaparátu se třemi senzory se totiž nezměnil, stejně tak akční tlačítko zde bylo již loni. Rozpoznávacím prvky jsou nicméně dva, prvním je výše zmíněné tlačítko Camera Control a druhým pak nové velikosti displejů, s čímž se pojí i celkově o něco větší rozměry těla telefonů. Ale ne o moc, Apple letos o něco ztenčil rámečky okolo displejů.

U konstrukce však ještě nutno podotknout, že loňská výhoda zůstala zachována, dražší novinky mají stále titanové boky (Grade 5). Utěsnění proti prachu a vodě je stejné (IP68), nechybí ani USB-C konektor. Barevné varianty jsou letos čtyři: černá, bílá, šedá a zlatá.

Apple iPhone 16 Pro

Velikostní nárůst nicméně pocítí jak majitelé menšího, tak většího modelu. iPhone 16 Pro nově dostane 6,3palcový displej (dosud 6,1 palce), iPhone 16 Pro Max pak dokonce 6,9palcový displej (dosud 6,7 palce). Větší model tak potěší příznivce velkých obrazovek a ten menší se bohužel začne trochu vzdalovat kompaktní kategorii smartphonů. Majitelé dražších kousků si tak každopádně užijí rychlé 120Hz (Apple tomu říká ProMotion) OLED panely s vysokou svítivostí.

Jak už jsme zmínili, o výkon se u dvojice Pro modelů bude starat čip Apple A18 Pro, který má mít nárůst výkonu ještě vyšší, než model A18. Nový čip je rovněž postaven na 3nm architektuře a nabídne šest jader a vylepšená grafická jádra. Apple uvádí srovnání srovnání s loňským A17 Pro, oproti kterému je novinka asi o 15 procent rychlejší.

Loni byl trochu překvapením fakt, že po stránce fotoaparátu utekl nejdražší model 15 Pro Max menšímu iPhonu 15 Pro, jelikož nabídl lepší zoomovací objektiv s pětinásobným přiblížením obrazu pomoci periskopové konstrukce, zatímco menší model se spokojil s trojnásobným optickým zoomem. Letos se tato schopnost zase sjednotí a obě novinky mají možnost zoomovat opticky až pětinásobně díky 12Mpix periskopovému snímači s optickou stabilizací.

Novinkou je navíc také vyšší rozlišení u širokoúhlého senzoru, který je nyní 48Mpix a nabídne díky světelnosti f/2,2 lepší schopnosti za zhoršených světelných podmínek. Na pohled beze změny tak zůstává pouze hlavní 48Mpix fotoaparát s optickou stabilizací a světelností f/1,78, ovšem i jej meziročně v Applu vyladili o některé nové softwarové funkce. K nim patří také samozřejmě i propojení s novým ovládacím tlačítkem na boku. Výrobce se také chlubí pokročilou prací s videem, nově jej můžete nahrávat v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu.

Jelikož jsou novinky o něco větší, nabídnou také větší kapacitu baterie. Apple dokonce tvrdí, že jde o největší baterie dosud použité u iPhonů. V oficiální prezentaci to ovšem nepodepřel konkrétními údaji. Zmíněna byla pouze podpora technologie bezdrátového nabíjení Qi2, pro kterou firma nabídne nové bezdrátové nabíječky s MagSafe magnetem.

Cena a dostupnost

Telefony si můžete předobjednat tento pátek 13. září a na trh dorazí příští pátek, 20. září. Modely iPhone 16 a 16 Plus budou dostupné v paměťových verzích se 128, 256 a 512 GB a začínat budou na ceně 23 990 korun za iPhone 16 a 26 990 korun v případě modelu iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro dostal opět jako nejnižší paměťovou variantu 128GB úložiště, se kterou bude stát 29 990 korun. Můžete si jej však pořídit také ve verzích s 256, 512 GB nebo dokonce 1 TB. Místo navíc se právě kvůli objemným fotkám a videu může hodit. A nakonec je tu největší novinka v podobě iPhonu 16 Pro Max, který má v základu rovnou 256 GB uživatelského úložiště a pořídíte jej za 35 990 korun. Připlatit si můžete za 512 GB nebo 1 TB verzi, cena se pak vyšplhá až na 47 990 korun. V následujících týdnech se můžete těšit na analýzy a podrobné recenze těchto zařízení.