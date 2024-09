Hlavní inovací iPhonů pro letošní rok je tlačítko. A myslíme to vážně

Umělá inteligence Apple Intelligence bude v nových iPhonech o něco později a jen pro někoho. Zato tlačítko Camera Control dostanou všichni. A bez nadsázky je právě toto ta největší inovace letošních iPhonů 16. A to navzdory tomu, jak směšně může na první pohled návrat „obyčejné spouště“ fotoaparátu působit. Jenže tlačítko Camera Control není jen obyčejná spoušť. Je to promyšlený ovládací prvek, který má za úkol usnadnit ovládání jedné z nejpoužívanějších funkcí moderních smartphonů.

Fotoaparát totiž patří pro mnoho uživatelů k prioritám z hlediska kvality i snadnosti používání. A i když se dnes mnohdy zdá, že inženýři smartphony vyvíjejí především tak, aby v podstatě myslely za uživatele, ti přeci jen v určitých ohledech vyžadují možnost mít věci pod kontrolou. Jenže to se s čím dál komplexnějšími funkcemi smartphonů dá mnohdy zařídit jen obtížně. Camera Control je v tomto případě, alespoň pro fotoaparát, elegantním řešením.

Možná je trochu překvapivé, že s něčím takovým přichází Apple, který je spíš mistrem v odebírání ovládacích i dalších prvků z těla smartphonů. Však na tom Apple před lety už při uvedení prvního iPhonu postavil samotnou existenci svého smartphonu. Zjednodušení ovládání vůči tehdejší konkurenci bylo až dechberoucí. Tak proč najednou firma, která na první pohled vyznává princip „méně je více“, přidává nový prvek?

Důvodem je již zmíněná složitost, nebo spíš šíře nabídky funkcí. Když měl ve svých prvopočátcích iPhone fotoaparát, ve kterém nešlo v podstatě nic nastavit, nemusel se nikdo s jeho ovládáním nijak prát. Jenže dnešní přístroje, které mají jen ve fotoaparátu desítky různých možností, to je trochu jiná kapitola. A pro uživatele může být v takovém případě čistě dotykové ovládání trochu frustrující. Však si vzpomeňte, kolikrát se vám stalo, že jste při držení telefonu v jedné ruce chtěli změnit nastavení některé z funkcí foťáku a namísto toho jste přepnuli něco úplně jiného.

Právě to by měl prvek Camera Control omezit a měl by urychlit ovládání všech funkcí fotoaparátu. Jestli tomu tak bude, to záleží na výsledné praktické implementaci řešení. Na prezentačních videích i v prvních dojmech zahraničních médií to vypadá na první pohled dobře. Jenže v praxi záleží na skutečně drobných detailech, které umí ze zdánlivě intuitivního prvku udělat nepoužitelnou složitost. Takže jsme sami zvědavi, až si tuhle novinku vyzkoušíme. Musíme totiž mít na paměti, že různých „revolučních“ způsobů ovládání kdoví čeho tu už v minulosti bylo dost: jenže ani na tlak citlivé rámy, nebo třeba kamery sledující pohyby očí uživatele moc neuspěly.

Apple si toho ale je zřejmě vědom. I proto Camera Control vypadá, tak jak vypadá: je to v rámu telefonu poměrně výrazný prvek, který docela narušuje jinak čistý a svým způsobem už léty prověřený design telefonů značky. Jenže právě tato povaha ovládacího prvku může být tím kýženým plusem: je na očích a uživatelé se tak naučí ovládat. Teprve za pár generací, až přejde jeho užívání lidem do krve, ho může Apple zkusit třeba trochu elegantněji skrýt.

Zatím tu tedy máme něco, s čím se budeme muset učit žít a vizuálně na těle iPhonů smířit. Nový prvek by určitě šel využít i při jiných příležitostech, než ve fotoaparátu: uvidíme, jak se třeba jeho možnosti rozšíří v budoucnu. Univerzálnější použití mohlo být lákadlem pro vývojáře Applu už teď. Ale opět by to bylo trochu kontraproduktivní: s prvkem se musí uživatelé nejprve sžít a příliš mnoho možností jeho využití by akorát takové sžívání zkomplikovalo. Proto je vlastně Camera Control jasným důkazem toho, jak Apple vlastně dnes zjednodušuje a inovuje: ono omezení možností je zprvu možná trochu podivné, ale má svůj jasný důvod.

Však si vzpomeňte, jak byly první iPhony kritizovány za vlastně omezenou nabídku funkcí a uživatelských možností. A porovnejte to s tím, co nabízí dnes. Zkusit dnes najít nějakou konkrétní položku v nastavení iPhonu je pro mnohé běžné uživatele vzhledem k množství položek a větvení menu téměř nemožné. Naštěstí tu ale existuje možnost vyhledávání. Apple právě to uživatele časem naučil. Jeho prostředí vlastně už není zdaleka tak intuitivní, jako v začátcích. Ale vše se na něj „nabalilo“ postupně a uživatelé si pomalu zvykli. Teď tedy Apple na svůj smartphone „nabalil“ nové tlačítko. I na něj si musí uživatelé zvyknout. A pak na něj možná nabalí něco dalšího.

Zajímavé bude také pozorovat, jak na tento tah Applu zareaguje konkurence. Nové tlačítko totiž jistě nezůstane bez její reakce.