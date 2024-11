Především základní iPhone 16 je lákavou volbou. Test iPhone 16 a 16 Plus

Část 1/8

Apple iPhone 16 a 16 Plus

Apple to sice oficiálně neříká, ale obecně je veřejným tajemstvím, že nejméně žádaným iPhonem ze čtveřice modelů, které v předchozí generaci Apple nabízel, byl model 15 Plus. Je to takový smartphone fungující kdesi v poli ničeho: oproti základnímu typu nabízí jen větší displej a to za značný příplatek. Je tak možná trochu překvapivé, že i v letošní řadě iPhone 16 představil Apple stejnou sestavu modelů.

I tady působí iPhone 16 Plus jako nejslabší článek nabídky, jednoduše je to telefon, který osloví nejméně uživatelů: kdo prostě chce nový iPhone a nechce utrácet, koupí si základní model 16 a nebude za větší displej 16 Plus připlácet. Naopak kdo chce nadupaný telefon, volí některý z modelů Pro, přičemž tam už nejspíš hraje roli i preference velikosti displeje. Někdo prostě chce nadupaný smartphone s obřím displejem, jiný zase touží po kompaktním top modelu.

Jenže toto už jsou pořádně drahé kousky a tak možná nejeden zájemce zapřemýšlí, jestli nestačí pořídit základní typ 16, který se totiž letos špičkovým modelům oproti loňsku přiblížil a představuje atraktivní kompromis. I proto se na něj budeme v tomto testu soustředit: k dispozici jsme k testu měli oba modely, tedy iPhone 16 a 16 Plus, ovšem rozdíly skutečně nesahají dál, než k velikosti přístroje, displeje a výdrži baterie.