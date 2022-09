Letos Apple překvapil iPhonem Plus, příští rok má přijít iPhone Ultra

To, že Apple vyřadí z nabídky nejmenší a nejlevnější model mini, se vědělo dlouho dopředu. Stejně jako to, že ho nahradí naopak zvětšená verze základního modelu. Ale dlouho se počítalo s tím, že se bude jmenovat Max. Analogicky se to nabízelo podle dvojice modelů Pro, kde ten větší se jmenuje také Max.

Jenže tomu se nakonec Apple chtěl vyhnout, s největší pravděpodobností, aby se oba telefony nepletly. Proto nový model Apple pojmenoval Plus, čímž se vrátil k pojmenování větších modelů, které dodržoval do roku 2017, kdy představil iPhone 8 Plus. Ve stejném roce však začal i se zcela novou řadou, kde větší model od následujícího roku nesl označení Max, konkrétně XS Max.

V roce 2019 pak výrobce jasněji oddělil základní model a přístroje Pro, kdy ten větší nadále nesl označení Max. To platilo u iPhonů 11, 12, 13 a i u letošních iPhonů 14.

Nejnovější řada pak nadále zvýrazňuje oddělení dvojice základních modelů a verzí Pro. Tentokrát razantně i po stránce hardwaru, základní modely mají loňský procesor A15 Bionic, verze Pro letošní A16 Bionic. V obou řadách je model s úhlopříčkou 6,1 palce a model s úhlopříčkou 6,7 palce. V prvním případě je odlišení jasné, základní je prostě iPhone 14, lepší je iPhone 14 Pro. Větší modely by se s označením Max mohly plést, proto ten levnější je Plus.

A podle známého analytika Ming Chi Kua, který se v predikcích ohledně Applu obvykle nemýlí, tak Apple chce odlišit i oba modely Pro. Tato změna samozřejmě už letos nenastane, bude se týkat až řady iPhone 15, která bude představená za rok v září 2023.

Podle Kua by se neměl nejvyšší model nejmenovat 15 Pro Max, ale 15 Ultra. Tím by se každý iPhone jednoznačně jmenoval jinak: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Ultra.