Upgrade hlavně v jednom ohledu. Porovnali jsme iPhone 16 Plus a 15 Plus

Apple iPhone 15 Plus a iPhone 16 Plus | foto: Luděk Vokáč, iDNES.cz

Zbrusu nový, výkonnější a úspornější procesor, větší baterie, nová tlačítka, nebo vylepšení u fotoaparátu včetně makro režimu. A také zbrusu nové barvy. To je výčet vylepšení letošního iPhonu 16 Plus oproti loňskému modelu 15 Plus. Co se naopak neměnilo, jsou například parametry displeje (6,7 palce, 1 290 × 2 796 pixelů, OLED, jas až 2 000 nitů, obnovovací frekvence jen 60 Hz), rozměry či nabízené kapacity paměti.

Na první pohled nevypadá výčet vylepšení jako zásadní, ovšem v praxi je mezi iPhonem 16 Plus a 15 Plus významný rozdíl. Naše závěry z hodnocení těchto telefonů budou přitom stejně platit i pro menší a úplně základní modely řady, tedy iPhone 16 a iPhone 15.

Baterka je klíč

Jedním z největších upgradů letošního základního iPhonu oproti loňskému modelu je rozhodně výdrž baterie. Ano, v případě typu Plus to možná není tak zásadní, i loňská patnáctka totiž vydržela v pohodě perný den a mohla myslet na dva dny výdrže, ale letošní 16 Plus přeci jen přináší větší jistotu. Ostatně, v intenzivním testu baterie serveru GSM Arena je letošní iPhone 16 Plus rekordmanem ve výdrži a i když je 15 Plus v žebříčku vysoko, rozdíl je významný: 16 hodin a 33 minut nonstop používání oproti 18 hodinám a 49 minutám.

iPhone 15 Plus: fotografie v interiéru ve dne (širokoúhlý, hlavní a 2× digitální)

iPhone 16 Plus a stejná scéna

V praxi pak mohou být rozdíly ještě výraznější. Záleží totiž hodně na módu používání: kdo na telefonu intenzivně hraje hry a sleduje videa, může počítat s menším praktickým rozdílem ve výdrži obou telefonů. Ovšem kdo třeba hlavně fotí, brouzdá po webu a používá běžné aplikace, ten zaznamená mezi oběma telefony podstatně větší rozdíl ve výdrži. V praxi nám komfortně iPhone 16 Plus nabízí asi o půl dne delší výdrž než iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Plus: fotografie v interiéru v noci s umělým osvětlením

iPhone 16 Plus a fotografie s umělým osvětlením

A velmi podobné to bude i u základních modelů 16 a 15 s menší baterkou. Právě nárůst její kapacity spolu s novým 3nm (oproti 4nm) úspornějším procesorem za zlepšením stojí. Zlepšení je tak výrazné, že dokonce základní iPhone 16 svou výdrž šlape na paty loňskému 15 Plus. To je opravdu vynikající výsledek. Apple také vylepšil u letošních iPhonů nabíjení. Firma opět inzeruje nabití baterie na 50 % za 30 minut, což sice není nic bleskurychlého, ale v případě iPhonu 16 Plus to znamená pořádnou porci energie navíc. Lepší je i bezdrátové dobíjení, to teď u nové generace modelů funguje výkonem 25 W namísto 15 u předchozí generace.

iPhone 15 Plus: fotografie v interiéru v noci ve tmě

iPhone 16 Plus: v noci ve tmě přináší mírně přirozenější barvy

Fotoaparát má potenciál

Na papíře zůstal fotoaparát obou generací v podstatě shodný, má 48megapixelový čip o velikosti 1/1,56 palce a s optikou o světelnosti f/1,6 se stabilizací. Jenže nový procesor s vyšším výkonem a novými instrukcemi přeci jen pomáhá dosáhnout o malinko lepší kvality obrazu. U snímků v dobrém osvětlení ovšem příliš rozdílů nevidíme, týká se to spíš fotografií za různých zhoršených podmínek a v noci.

iPhone 15 Plus: fotografie v interiéru v noci s bleskem

iPhone 16 Plus: při fotografování bleskem podědil mírnou neostrost snímků

Větší posun pak přichází u širokoúhlého foťáku. Snímky z něj mají lepší kontrast a působí přirozenějším dojmem, v nočním režimu je vidět díky zlepšení světelnosti z f/2,4 na f/2,2 posun především ve snížení množství šumu a zlepšení kvality detailů. Největším upgradem je ovšem přítomnost automatického ostření u tohoto fotoaparátu, díky kterému se základní iPhony naučily fotit v makro režimu. Ten funguje automaticky jako u špičkových modelů a dovoluje fotit detaily doslova od několika centimetrů. Využít přitom jde až dvojnásobné digitální přiblížení, při kterém telefon skládá data z několika snímků najednou a výsledkem je až překvapivě detailní fotografie.

iPhone 15 Plus: fotografie v exteriéru ve dne, ukázka zoomu (širokoúhlý, hlavní, 2× digitální, 4× digitální a 10× digitální)

iPhone 16 Plus: přijde nám, že při extrémním zoomu trochu ztratil detaily, ale má celkově trochu věrnější barvy

Práci s foťákem pak u novinky zpříjemňuje nové tlačítko Camera Control. To nemusí být po chuti každému, na druhou stranu Apple nikoho nenutí ho používat. Pro nás je to zajímavá alternativa pro ovládání fotoaparátu, která umožňuje s foťákem pracovat jednou rukou a přitom telefon držet pevněji a bezpečněji, než když je potřeba ho ovládat na displeji. Ovládání novinky nám rychle přešlo do krve, ale pravda, někdo ji může považovat za zbytečnost a učit se něco, co jen zdvojuje funkce na displeji, nebude.

iPhone 15 Plus: fotografie v exteriéru v noci

iPhone 16 Plus: noční snímky mají o trochu méně šumu a malinko věrnější barvy

Rychle jsme si zvykli i na nové akční tlačítko na levém boku nad tlačítky pro regulaci hlasitosti. I to považujeme v důsledku za posun vpřed. Přepínač vyzvánění u předchozího modelu sice umožňuje snadnou vizuální kontrolu zapnutého režimu vyzvánění, nicméně totéž jde snadno zkontrolovat na displeji telefonu a akční tlačítko přináší široké možnosti individualizace funkcí.

Displej ještě stačí

Oblast, která zatím posunem neprošla, je displej. Ten má stále stejné parametry a v praxi opravdu nepozorujeme mezi letošním a loňským základním modelem iPhonu rozdíly. V porovnání s konkurencí by Apple tedy mohl trochu přidat, protože zejména obnovovací frekvence 60 Hz nebo absence Always-on funkce jsou poněkud zvláštní a archaické nedostatky. Nicméně musíme uznat, že displej je stále dostačující, co nezvládne obnovovací frekvence, to dožene telefon pověstnou plynulostí operačního systému.

iPhone 15 Plus: makro fotografie

iPhone 16 Plus: makro režim je zásadní rozdíl (viz květina), ale do určité vzdálenosti je hra vyrovnaná

I přes rozdíly obou telefonů ve výkonu (nárůst je v případě iPhonu 16 Plus asi dvacetiprocentní) nepozorujeme při jejich praktickém používání žádné větší rozdíly v plynulosti. Ovšem v náročnějších aplikacích je znát, že iPhone 16 Plus má úspornější čip a celkově se méně zahřívá.

Elegance i šarm

Kde má podle nás nový iPhone navrch, je vzhled. A to i když se vlastně měnil jen minimálně. Jak iPhone 16 Plus tak iPhone 15 Plus mají v podstatě shodný základní design i zpracování s hliníkovým rámem a skleněnými zády v matném provedení. Letošní modely ovšem dostaly zajímavější paletu sytějších barev, zatímco ty loňské měly barvy vybledlé. Samozřejmě jsou k dispozici i konzervativní odstíny. Ty výraznější nicméně dodávají telefonu šmrnc.

Elegantněji pak působí nové uspořádání sestavy foťáků: dvojice zabírá na zádech teď méně místa a celek vypadá tak, že „to takto mělo být od začátku“. Mimochodem, i když tedy mají telefony úplně stejné rozměry (160,9 × 77,8 × 7,8 mm), tak kvůli novému uspořádání foťáku i tlačítek na bocích (včetně nového camera control) nejde na nový iPhone 16 Plus použít pouzdro z loňského modelu. Hmotnost telefonů zůstala prakticky stejná, iPhone 16 Plus vykazuje 199 gramů, iPhone 15 Plus 201 gram.

Nové modely 16 jsou podle nás celkově atraktivnější než loňské základní iPhony. Pravda, jestli někdo přemýšlí o přechodu z jednoho z loňských typů 15 nebo 15 Plus na letošní 16 nebo 16 Plus, možná nevidí tolik důvodů k upgradu. Jenže podle nás už jen dramatické vylepšení výdrže znamená, že takový přechod za úvahu stojí. Ano, u foťáku, ve výkonu nebo třeba u displeje vlastně zas tak moc praktických důvodů k upgradu nenajdeme, ale výdrž je velmi pádným argumentem.

Totéž platí při rozhodování těch, kdo chtějí kupovat nový iPhone a rozhodují se, jestli zvolí starší model nebo ten aktuální. V případě porovnávaných iPhonů 15 Plus a 16 Plus to znamená, že starší přístroj vyjde na 22 990 korun. To je docela lákavé, protože iPhone 16 Plus je o čtyři tisíce dražší (26 990 korun). Jenže stejnou výdrž jako loňský 15 Plus nabídne i letošní iPhone 16 a ten už je za 23 990 korun, což už stojí za úvahu.