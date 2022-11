Zbytečný model, nebo skrytá perla? Test iPhonu 14 Plus

V našem testu špičkového iPhonu 14 Pro Max jsme konstatovali, že i přes změnu v oblasti výřezu displeje je letošní špičkový iPhone proti loňské špičce jen takovým velmi pozvolným upgradem. U základní řady 14 to pak platí dvojnásob, protože u ní zůstal s loňskými modely shodný i hardware. Apple se tak tuto řadu rozhodl ozvláštnit trochu jinak: po letech představil model Plus, který se naposledy na trh jako novinka vydal v roce 2017 coby iPhone 8 Plus.

Už tehdy to neměl model Plus lehké: čelil hlavně konkurenci zbrusu nově pojatého modelu iPhone X, který celou modelovou řadu Applu posunul z hlediska výbavy o pomyslný stupeň výš. Ale podle všeho to nakonec byl docela úspěšný model – mělo jít o nejprodávanější „plusko“ v historii těchto modelů. Letošní novinka iPhone 14 Plus by na tento úspěch ráda navázala, vždyť Apple kvůli ní z nabídky vyřadil její protipól, model mini, o který prý zákazníci zájem ztratili.

Jenže otázkou je, nakolik to bylo jen jakési zbožné přání Applu a nakolik skutečně touha zákazníků. Už první zprávy o zájmu o jednotlivé modely totiž ukazovaly, že o typ 14 Plus je zájem nejmenší. Telefon sice doplatil na pozdější uvedení na trh, takže by se třeba zájem mohl časem „zmátořit“, ale nejnovější zákulisní spekulace mluví dokonce o tom, že Apple vzhledem k nízkému zájmu zákazníků pozastavil výrobu tohoto modelu. A upřímně, moc se nedivíme, protože iPhone 14 Plus vyplňuje v nabídce Applu mezeru, která snad ani neexistuje.

Jakou mezeru myslíte?

Apple iPhone 14 Plus začíná cenou na 29 990 korunách. Za ně dostane zákazník letošní iPhone s loňským procesorem A15 Bionic, v podstatě stejným displejem jako měl loňský iPhone 13 Pro Max, stejnou baterii a fotoaparát, který je křížencem loňských základních „třináctek“ a těch s přídomkem Pro. A v tom je právě potíž: iPhone 14 Plus se možná jeví jako ideální kompromis ze všech aktuálně nabízených iPhonů, jenže často při rozhodování o tom, jaký telefon zvolit, převáží některý jiný faktor a zákazník tak sáhne po jiném modelu.

Tak třeba. Chcete ušetřit? Pak je tu hned několik cest – buď menší základní iPhone 14 za 26 490 korun, nebo rovnou loňský iPhone 13 za 22 990 korun. Jasně, dostanete za to menší displej (6,1 místo 6,7 palce), ale hardware je téměř totožný a ten příplatek za větší zobrazovací plochu nám moc smysl nedává. OK, šetřit netřeba? Pak fajn, je tu přece nový iPhone 14 Pro. Ano, ten s velkým displejem je o sedm tisíc dražší než iPhone 14 Plus, ale zdá se, že to většině zákazníků nevadí. Je totiž dost pravděpodobné, že kdo má na telefon za třicet tisíc, tak asi bude mít i na telefon za třicet sedm. Nebo jsou tu přece jen levnější možnosti: buď opět můžete zvolit cestu menšího displeje, ale modernějšího hardwaru s čipem A16 Bionic a pořídit si letošní iPhone 14 Pro za 33 490 korun, nebo zvolit velký displej a loňský hardware (který má vlastně i iPhone 14 Plus) v podobě modelu iPhone 13 Pro Max za 32 990 korun.

Právě loňský iPhone 13 Pro Max je podle nás největším konkurentem letošního typu 14 Plus: v zásadě se totiž dá říct, že letošní model je vlastně loňský špičkový iPhone, jen s ubranou jednou čočkou foťáku. Skutečně, víc rozdílů mezi telefony v praxi téměř není. Neznamená to, že je iPhone 14 Plus špatný smartphone. Ne, je to dobrý mobil. Ale tak nějak v aktuální nabídce malinko nelogicky posazený.

Opravdu se neliší?

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělá výdrž baterie

dobrá výbava i výkon

dobrý fotoaparát Proč nekoupit? velká konkurence z vlastních řad

vysoká cena

chybí moderní funkce jako always-on nebo vysoká obnovovací frekvence displeje Kdy? V prodeji Za kolik? Od 29 990 Kč

Ale ano, v detailu tu samozřejmě rozdíly jsou. Ale třeba satelitní komunikaci, která je velkou novinkou letošních iPhonů, si v Evropě neužijeme. Zajímavou novinkou je třeba funkce automatického tísňového volání v případě detekce nehody, tu má jak špičkový iPhone 14 Pro Max, tak obyčejnější iPhone 14 Plus. Čelní foťák nového iPhonu dostal poprvé automatické ostření, které neměl ani loňský nejlepší model. Hlavní fotoaparát s dvanáctimegapixelovým rozlišením přebírá 14 Plus od loňských modelů 13 Pro beze změn, širokoúhlý je přece jen trochu ochuzený, nemá ostření a má trochu horší světelnost. Foťáku také chybí ToF senzor pro hloubku ostrosti a další kouzla.

Dalším rozdílem je konstrukce. Coby základní model má iPhone 14 Plus rám z hliníku místo oceli, ale to znamená, že zatímco loňský špičkový iPhone má hmotnost 240 gramů, tady je to pouze 203 gramů. A to už je v kapse i ruce poměrně dost znát. Hliník možná není tak trvanlivý jako ocel, zejména z hlediska odolnosti při pádech, ale vzhledem k tomu, že většina uživatelů stejně k telefonu pořídí nějaké pouzdro, tak ve změně materiálu nevidíme problém. A bez pouzdra je matný hliníkový rám prostý šmouh a otisků prstů, což potěší i oko. Magnetem na šmouhy jsou však lesklá skleněná záda, u námi testované tmavé varianty (Apple jí říká temně inkoustová) to platí dvojnásob. Ostatní barvy (modrá, fialová, bílá a červená) budou z tohoto hlediska trochu lepší, na druhou stranu tmavá barva telefon opticky trochu zmenšuje.

Displej, i když se zdá být shodný s iPhonem 13 Pro Max i v rozlišení (1 284 × 2 778 pixelů), přece jen přišel o vysokou obnovovací frekvenci a vystačit si tu tedy musíme se základem v podobě 60 Hz. Jenže u iPhonu, který je tak nějak přirozeně krásně plynulý, to vlastně není takový „prohřešek“ jako u mnohých androidích smartphonů. Na druhou stranu, na Androidu mají vyšší obnovovací frekvenci i docela levné smartphony, zatímco iPhone za třicet tisíc nic takového nenabídne. Podobné to je s funkcí always-on, kterou dostaly letošní iPhony 14 Pro: základní provedení ani testovaný 14 Plus nic takového nemají.

Dobrá, a jak jste v praxi spokojeni?

Jak jsme již naznačili, iPhone 14 Plus je v praxi povedený smartphone, který funguje opravdu dobře. Třeba u foťáku je použití loňského hardwaru špičkového modelu přeci jen znát a kvalita snímků se tu podle nás meziročně posunula kupředu více, než jaký skok udělaly iPhony v nejvyšších patrech nabídky. Foťák sice nedostal vysoké rozlišení, ale prověřený a dobře odladěný hardware je v tomto případě důležitější než softwarová kouzla s megapixely navíc.

Horní řada: dva makro snímky, snímek listů pro ukázku barev a světla

Dolní řada: využitelný rozsah fotoaparátu, širokoúhlý a hlavní foťák, plus digitální zoom

Takže zrovna třeba focení zvládá iPhone 14 Plus na výbornou a i když samozřejmě jeho fotoaparát i z hlediska univerzálnosti za iPhony řady Pro (letošními i loňskými) zaostává, není důvod proč ho kvůli foťáku z výběru diskvalifikovat. Fotoaparát je stále dobře všestranný, řadě uživatelů optický zoom chybět nebude a v dobrém světle se tu dá dobře použít ještě zhruba čtyřnásobné digitální přiblížení, fotky opravdu ani v tom případě nevypadají vyloženě špatně. Velmi dobře funguje také noční režim focení, fotoaparát je ve všech případech hodně konzistentní z hlediska podání barev, takže je jedno, jestli právě fotíte tím širokoúhlým, nebo hlavním.

Horní řada: Rozsah fotoaparátu v interiéru ve dne (s ukázkou použitelnosti zoomu), noční snímek

Dolní řada: Ukázka blesku v interiéru (hlavní a širokoúhlý), noční snímky venku

Foťák sice nedává uživateli kdovíjak hodně možností, jak třeba výsledek ovlivnit vlastními zásahy, ale na to jsou uživatelé iPhonů zvyklí – kdo chce pokročilejší kontrolu, pořídí si nějakou fotoaplikaci třetí strany. Ale jako bezstarostný fotomobil fungují iPhony už dlouho skvěle a iPhone 14 Plus to jen potvrzuje. Posunem kupředu je pak vylepšená stabilizace při natáčení videa.

A co výdrž baterie?

Tak ta je u iPhonu 14 Pro skvělá. Loňský čipset, který má stále spoustu výkonu, ale přitom není nijak žravý a už je také dobře známý a odladěný se systémem, a velká baterie i absence některých těch moderních funkcí jako Always-on nebo vysoká obnovovací frekvence displeje (nebo přeci jen o něco málo menší počet pixelů na displeji oproti špičkovému iPhonu 14 Pro Max) přinášejí opravdu skvělou výdrž.

Úplně běžné tu podle nás mohou být dva dny na jedno nabití a tři nemusí být žádnou utopickou výjimkou. Pocitově je v tom iPhone 14 Plus lepší než špičkový 14 Pro Max i než loňský iPhone 13 Pro Max, takže kdo chce iPhone s opravdu dlouhou výdrží baterie, možná našel svého favorita. Na druhou stranu, i ostatní modely nabízí skvělou výdrž, obzvlášť v porovnání s jakoukoli konkurencí, takže novinka jen vše posouvá trochu do (pozitivního) extrému.

Telefon v zápřahu nijak zásadně netopí a i při opravdu intenzivním používání bude mít nejspíš po perném dni v akumulátoru ještě nějakou tu rezervu. Nabíjení je docela rychlé, za půl hodiny je telefon nabit na 50 %, jen bezdrátové dobíjení je výrazně pomalejší.

Mám si ho pořídit?

Podle nás dává iPhone 14 Plus smysl jen pro velmi úzký okruh zákazníků: rozhodně si nemyslíme, že dává smysl přechod z kteréhokoli loňského iPhonu, a to ani v případě, že toužíte po větší úhlopříčce displeje. Zajímavým argumentem bude výdrž, ale opět, iPhony jsou v ní premianty tak jako tak. Apple iPhone 14 Plus tak může být zajímavou volbou pro majitele starších iPhonů, řekněme od generace 11 dál, kteří touží po telefonu s velkým displejem a velkou výdrží baterie, ale z nějakého důvodu nechtějí platit víc, než kolik stojí právě „čtrnáctka plus“.

Nad tím příplatkem bychom se nicméně zamysleli: tři tisíce navíc za loňský iPhone 13 Pro Max nejsou v kontextu extrémní ceny zas tak moc a telefon nabídne přeci jen pokročilejší foťák i trochu bytelnější konstrukci a pár dalších detailů navíc. Ano, až se zásoby loňského špičkového iPhonu doprodají (to je otázkou, jak dlouho to bude trvat), tak 14 Plus bude mnohem jasnější volbou. Teď však podle nás vede loňský špičkový model. No a nakonec ani příplatek za úplně nejnadupanější letošní iPhone nemusí být pro ty, kdo zvažují typ 14 Plus, nic nemyslitelného.

Doporučovat pak zájemcům o jablečný telefon konkurenci s Androidem se zdá být možná trochu pošetilé. Jenže... Když je iPhone 14 Plus výrazně dražší než třeba nový Google Pixel 7 Pro, který u nás e-shopy oproti zahraničí prodávají s příplatkem, je to trochu k zamyšlení. Nový smartphone od Googlu možná nenabízí tak brutální výkon jako iPhone i se starším čipsetem, ale v plynulosti nemá do telefonu od Applu daleko a třeba foťák je z hlediska svých schopností a možností výrazně dál. Za stejné peníze (27 tisíc) pořídíte i hodně zajímavé Vivo X80 Pro. Jsou pro vás pixel či vivo přílišný krok do neznáma? Tak co třeba Samsung Galaxy S22 Ultra, který s cashbackem momentálně pořídíte o 500 korun levněji než iPhone 14 Plus? I tady dostanete určitě univerzálnější foťák, pokročilejší displej a navíc i dotykové pero.

Testovaný přístroj zapůjčila společnost iWant.