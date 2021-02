iPhonový propadák. Malý model se možná přestane vyrábět

Apple loni na podzim poprvé uvedl čtyři modely iPhonů. Aktuální řada iPhonů 12 tak obsahuje základní model 12, zmenšený 12 mini a dva prémiové 12 Pro a 12 Pro Max. Ty drahé se prodávají výborně, naopak nejlevnější 12 mini, který na českém trhu stojí 21 990 Kč, je podle několika zdrojů propadák.

Čínský server Mydrivers.com uvádí, že za rok 2020 tento model představoval jen šest procent prodejů všech nabízených iPhonů. Důvodů pro to je několik. Zákazníci kupující iPhony, tedy primárně drahé telefony, chtějí to nejlepší a zjevně nepotřebují šetřit.

iPhone 12 mini je výjimečně kompaktní telefon, na který jsou zákazníci Applu z dřívějších generací zvyklí. Dnes je to však velmi exotická záležitost, tak malý dobře vybavený smartphone na trhu neexistuje. Jediným konkurentem je loni na jaře představená nová generace

iPhonu SE, ale to je jiná třída a hlavně SE je o 9 000 korun levnější.

Z toho lze vydedukovat, že v současnosti zákazníci chtějí velké displeje, což 5,4palcový panel modelu mini nesplňuje. On je na dnešní dobu relativně malý i displej základního iPhonu 12, který má úhlopříčku 6,1 palce. Konkurence má displeje obvykle v rozmezí 6,5 až 6,9 palce.



Kompaktní rozměry mají ještě jednu nevýhodu, na kterou si majitelé modelu mini často stěžují, a to je výdrž baterie. Ta je opravdu malá, má kapacitu jen 2 220 mAh, což je rekordně málo. Apple sice dokáže spotřebu optimalizovat lépe než leckterá konkurence s většími články, ale i tak je výdrž modelu slabá.

Web Mydrivers.com cituje analytika investiční společnosti J.P. Morgan Williama Yanga, který uvádí že dodavatelé Applu sníží dodávky součástek pro tento model o miliony kusů. A v bledě modrém to platí i pro základní iPhone 12. Ten však podle J.P. Morgan ve výrobě vydrží, naopak výroba modelu mini by mohla skončit už ve druhém čtvrtletí letošního roku. Tím by se stal nejkratší dobu vyráběným modelem iPhonu.

Konec produkce by neznamenal stažení z trhu, do té doby vyrobené zásoby by stačily na doprodej do uvedení nástupce. Apple má i letos představit čtyři modely nové řady iPhonů. A to včetně malého modelu. Jenže ten by měl být oproti letošnímu modelu vylepšený, a tak bude pro zákazníky atraktivnější.