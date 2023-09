Apple právě přestal prodávat iPhony 12. A Francie je rovnou zakázala

Francouzská obdoba Českého telekomunikačního úřadu, ANFR, vydala v úterý 12. září zákaz prodávat ve Francii iPhony 12. Právě v ten den představil Apple nové iPhony 15 a oficiálně pak právě iPhony 12 ze své nabídky vyřadil. Zákaz se tak může jevit na první pohled trochu úsměvný, ale problémy jistě přinese.

ANFR totiž zákaz vydala na základě testů, ve kterých se ukázalo, že iPhony 12 nesplňují požadované hodnoty vyzařování SAR. Zatímco limit EU je při simulaci adsorbce vyzařování telefonu v kapse nebo v ruce 4 watty na kilogram tkáně, iPhony 12 v testu vykázaly hodnoty 5,74 wattu. Francouzský regulátor proto s okamžitou platností prodej telefonů zakázal. Vzhledem k tomu, že šlo o výběhové modely, to nebude zásadní problém, nicméně zbývající skladové zásoby musí Apple prostě stáhnout. Regulátor mu navíc nařídil, že musí zjednat nápravu u stávajících telefonů, které si již uživatelé zakoupili. Telefony musí Apple buď opravit, nebo je od zákazníků stáhnout, což tedy znamená nabídnout jim nejspíš novější náhradu.

Situace je velmi čerstvá a není přesně jasné, jak k ní došlo. ANFR zároveň zdůraznila, že třeba limity vyzařování do hlavy při telefonování ve výši 2 watty na kilogram iPhony 12 v pohodě dodržely. Apple se k potížím zatím nevyjádřil, takže není jasné, jak k celé situaci mohlo dojít. Není asi moc pravděpodobné, že by telefony limit porušovaly po celou dobu existence této modelové řady, tedy od roku 2020. To by jistě regulátoři zaznamenali, telefony by tehdy navíc neprošly schválením do prodeje.

Je tak možné, že Apple pouze vyrobil určitou vadnou várku přístrojů nebo že k potížím došlo později, buď v důsledku nějakého softwarového updatu, či třeba tím, že Apple v průběhu výroby modelu změnil dodavatele některých komponent a testy vyzařování si neověřil. Jsou to však pouze čiré spekulace, důvodů pro potíže může být spousta a náprava může být snadná, i naopak velmi složitá.

Vzhledem k tomu, že telefony v testech ANFR překročily evropské limity, budou se tímto stavem jistě zabývat i další regulátoři. Pokud Apple rychle neukáže, že šlo skutečně o ojedinělou chybu třeba vlivem vadné várky zařízení, je dost možné, že bude muset iPhony 12 stáhnout z celé EU a že rovněž bude v tomto ohledu muset zařídit nápravu u stávajících zařízení ve všech zemích unie.