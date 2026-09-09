Letos dochází na první koncepční změnu pro premiéru nových iPhonů. Vedle tradičního zářijového termínu přibude ještě jarní. Ten zatím patřil (ale dost nepravidelně) premiéře levného modelu (letos to byl iPhone 17e). Od nové generace iPhonů se k němu přidá základní iPhone 18 a zřejmě i druhá generace modelu Air.
To znamená, že nyní při zářijové premiéře se základní iPhone neukáže, pozornost publika se tak soustředí na prémiové modely 18 Pro a 18 Pro Max. Ale hlavní hvězdou programu bude první skládací iPhone s ohebným displejem. Má mít zcela nový formát a zřejmě bude šokovat i cenou.
Premiéra začíná v 19:00 středoevropského času, v kalifornském Cupertinu, kde Apple sídlí, bude dopoledne a na východním pobřeží USA krátce po obědě. My vám z akce, kterou by měl moderovat nový šéf Applu John Ternus, přineseme jak video stream, tak textové online zpravodajství.
Co vše tedy Apple představí
Především to budou nové modely prémiových iPhonů. Letos dojde na modely 18 Pro a 18 Pro Max. Zásadní změny očekávat nelze, design se bude měnit jen minimálně. Vlastně hlavní změnou bude barevné portfolio, novou hlavní barvou má být sytě rudá či až vínová. Nahradí oranžovou, která byla signifikantní pro loňské modely řady 17.
Apple bude příští rok slavit 20 let iPhonů a očekává se výjimečný výroční iPhone 20. Takto to bylo i při desetiletém výročí. Což je další důvod, proč letos k zásadním inovacím nedochází.
Aby to nebyla nuda, tak Apple představí první skládačku iPhone Ultra. Telefon s ohebným displejem nebude stejný jako většina skládaček typu kniha na trhu. Ale první takový také nebude, se širokým formátem těla ho předběhl Huawei už na jaře, Samsung v létě a další značky budou taktéž reagovat.
Vedle telefonů má Apple představit i nové hodinky. Jak dvanáctou generaci základních Watch, tak modely Ultra 4. I zde se očekávají spíš vylepšení, než že by měl Apple představit něco zcela nového. Ostatně, u konkurence je to také tak.
Je možné, že Apple ukáže i nová sluchátka, spekulovalo se i o domácích přístrojích. Málo pravděpodobné jsou pak premiéry tabletů a na počítače zcela jistě nedojde.
Překvapení?
Co víme a co nevíme. Všeobecně je znám design všech nových iPhonů včetně toho skládacího. V případě výbavy se spekuluje o použití fotoaparátu s variabilní clonou. Foťáky budou samozřejmě lepší, nové budou procesory vyráběné nejmodernějším 2nm výrobním procesem.
Design je nakonec prozrazen do detailů, tradičně se toho na poslední chvíli zhostili výrobci příslušenství na veletrhu IFA v Berlíně. Ten probíhal první zářijový týden a my jsme pro vás makety a kryty vyfotili.
Co jasné není, je název skládacího iPhonu. Původně se spekulovalo o názvu Fold, internetem se šířily i varianty Wide nebo Duo. Ale nejčastěji se o něm hovoří jako o iPhonu Ultra. Tedy jasný top model značky. Ale jestli to tak bude doopravdy, se dozvíme dnes večer. Velmi nepravděpodobné pak je, aby skládačka nesla číslo aktuální řady. Ani loňský Air nebyl označen řadou 17.
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Další neznámou jsou ceny. Kdyby nebyla paměťová krize, tak by se u modelů Pro a Pro Max mohly očekávat ceny loňských modelů. Ty startovaly na 32 990 a 35 990 Kč. Jenže zdražuje celý trh a i bývalý šéf Applu Tim Cook letos v červnu avizoval, že se zdražovat bude i u iPhonů. Třeba počítače už Apple zdražil, u iPhonů se čeká právě na dnešní večer.
Dosluhující modely 17 Pro a 17 Pro Max se do dnešního dne daly u prodejců pořídit s plošnou slevou 3 000 korun oproti původní ceně. Tu pak přímo Apple držel dodnes. Naopak základní iPhone 17 a model Air, které zůstávají v nabídce a vlastně zatím nekončí jejich cyklus, v posledních týdnech zdražily. Třeba Air z výprodejových 19 990 Kč na původních 29 990 Kč. To může indikovat dodržování původních cen nebo ještě další zdražení.