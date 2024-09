Připravil si Apple nějaké překvapení? Večer ukáže iPhony 16. Sledujte online

Apple Event začíná v 19:00 středoevropského času, akce proběhne v centrále firmy v kalifornském Cupertinu, které leží mezi San Franciskem a San José. Diváci v Cupertinu uvidí stejnou předtočenou prezentaci jako diváci po celém světě. S námi můžete sledovat jak přenos z akce, tak textový online s fotkami představených produktů a další zajímavosti.

Apple na jednu stranu dodržel obvyklý termín v druhém zářijovém týdnu, ale pondělí je pro zářijový Apple Event netypický den. Apple ho zvolil s pragmatických důvodů, ve zřejmě původně zamýšleném úterý (10. 9.) by totiž musel bojovat o mediální pozornost s první prezidentskou debatou Kamaly Harrisové a Donalda Trumpa. Časově se sice akce nepotkávají, Apple Event startuje v 10:00 pacifického času, ale minimálně v USA může prezidentská debata vzít Applu pozornost veřejnosti.

Udržet v tajnosti nový model smartphonu je dnes pro výrobce hodně obtížné, Apple je v tomto směru asi nejpečlivější a finální produkt nebo produktové fotografie se zatím na veřejnosti neobjevily. Co by za to takový Samsung a další značky daly. Přesto není design telefonů neznámý, unikly obrázky krytů – zřejmě z čínských výrobních závodů – a na poslední chvíli očekávané změny potvrdili výrobci krytů.

Na veletrhu IFA v Berlíně totiž několik výrobců prezentovalo již kryty na iPhony 16 a to včetně vizuálů, které toho moc neskrývaly. Samozřejmě, není to stoprocentní, ale vlastně to potvrzuje dřívější úniky o změně designu fotomodulu u základního iPhonu 16 a zřejmě i verze Plus. Tradiční fotomodul tak zůstane jen modelům Pro.

Apple special Event 2024

Ovšem novou informací, kterou kryty na chystané telefony prozradily, je přítomnost tlačítka spouště na boku přístroje. O něm se spekulovalo, ale jen pro model Pro Max, respektive i pro model Pro. Jenže podle výrobců krytů bude spoušť na boku u všech nových iPhonů 16. Je to nepříliš obvyklý prvek u smartphonů, ale pro focení docela praktický. Především, pokud tedy fotíte na šířku.

Recenze dosluhujících modelů iPhone 15:

Telefony dostanou nové procesory, zřejmě v kombinaci čipů A18 pro dvojici základních modelů 16 a 16 Plus a čipů A18 Pro, který dostanou modely 16 Pro a 16 Pro Max. Všechny verze mají mít operační paměť 8 GB. Změna nastane u displejů verzí Pro a Pro Max. Mají se zvětšit o 0,2 palce na 6,3 a 6,9 palce. V obou případech se zároveň zmenší rámečky okolo displejů, takže celkové rozměry by se měnit neměly.

Velkou věcí, alespoň pro Apple a některé zákazníky, má být implementace umělé inteligence Apple Intelligence. Jenže v Evropě bude dostupná nejdříve příští rok, takže tato inovace nás zatím tolik zajímat nemusí.

Ceny Apple tradičně představí v rámci Eventu, tedy ty americké. České až po jeho konci. Velké změny se neočekávají, alespoň u těch amerických. České ovlivňuje kurz koruny k dolaru a vývoj tohoto kurzu. Aktuálně je však koruna ještě o desítky haléřů silnější než před rokem, při premiéře iPhonů 15. Současně se dozvíme, které starší modely Apple v nabídce nechá a které vyřadí.