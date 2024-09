V pondělí večer přijdou nové iPhony. Můžete se těšit na tyto novinky

Apple obvykle představuje nové iPhony druhé zářijové úterý. To letos připadá na 10. září, jenže Apple zvolil pro premiéru méně obvyklé pondělí, tedy o den dříve. Důvodem je úterní debata prezidentských kandidátů Donalda Trumpa a Kamaly Harisové. Té Apple logicky ustoupil, nechce si vzít mediální pozornost a minimálně v USA by se to v úterý stalo.

Apple Event začne v pondělí 9. září v 10 hodin pacifického času, akce se tradičně koná v centrále společnosti v Apple Parku v Cupertinu (nedaleko San Franciska) v Kalifornii. Samotná akce je předtočená a streamovaná jak návštěvníkům pozvaným firmou do centrály, tak všem divákům po celém světě. Pro české fanoušky to znamená, že se na novinky mohou těšit od 19:00. Jako vždy najdou na iDNES.cz podrobnou online reportáž a další informace.

Hlavními hvězdami akce budou iPhony 16. Ty se mezigeneračně zásadně nezmění, razantní změny se očekávají až v příští generaci v roce 2025. Design zůstane zachovaný, jen dvojice základních modelů by měla mít nový styl fotomodulu. A budou zřejmě nové barvy. Paleta novinek by měla obsahovat známé modely 16, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max. Přesto přinesou docela dost novinek a inovací, které by měly zákazníky zaujmout. Zde jsou ty nejzásadnější:

Umělá inteligence

Displej a rámečky

Nové procesory a větší paměť

Vylepšení fotoaparátů

Baterie a výdrž

Pro Apple a část zákazníků bude nejdůležitější novinkou integrace umělé inteligence, která se v případě Applu jmenuje Apple Intelligence. Týká se to operačního systému iOS 18.1, který zatím existuje v betaverzi, finální přijde po premiéře iPhonů 16. V rámci betaverze si už zákazníci mohou umělou inteligenci vyzkoušet, ale jen na modelech 15 Pro a 15 Pro Max. Novinky ji budou podporovat všechny. A očekává se, že některé funkce budou minimálně zpočátku určené právě jen pro nové modely.

Jenže to se bude týkat jen určitých regionů. V Evropě zpočátku Apple Intelligence dostupná nebude, jde o dodržování evropských regulí. Ale očekává se, že v roce 2025 bude služba v Evropě už dostupná.

Nové iPhony 16 dostanou větší displeje. Tedy očekává se to jen u modelů Pro a Pro Max, které by si mezigeneračně měly polepšit v úhlopříčce o 0,2 palce. iPhone 16 Pro by tak měl mít panel s úhlopříčkou 6,3 palce a model Pro Max dokonce s úhlopříčkou 6,9 palce. Ruku v ruce s tím se u obou modelů ztenčí rámečky, aby se celková velikost přístrojů nezměnila.

Základní modely iPhone 16 a iPhone 16 Plus budou mít displeje stejně velké jako jejich předchůdci v řadě 15. Tedy 6,1 palce u základního modelu a 6,7 palce u verze Plus.

Minimálně modely Pro a Pro Max dostanou nový procesor Apple A18 Pro. Základní modely zřejmě dostanou slabší verzi A18. V případě A18 Pro by měl být výkon zhruba o 20 až 30 procent vyšší než u loňského čipu A17 Pro, alespoň první benchmarky to naznačují.

Čip vyrábí TSMC 3nm technologií a bude to asi nejvýkonnější čip současného mobilního světa. Všechny modely řady 16 pak mají dostat 8 GB operační paměti. U té uživatelské bude základem 128 GB u iPhonu 16 a maximem 1 TB u modelů Pro a Pro Max.

Koupíte si nový iPhone? celkem hlasů: 183 Ano 14 %(26 hlasů) Ne, nechám si loňský model 30 %(54 hlasů) Ne, nechám si ještě starší model než loňský 56 %(103 hlasů)

V případě fotoaparátu se očekává taková perlička v podobě mechanické spouště na boku modelu 16 Pro Max. Bude umístěná na pravém boku dole, takže při držení telefonu na šířku perfektně padne do ruky. Drobné změny se očekávají v rozlišení některých fotomodulů, ale v rámci úniků v tom není úplně jasno. Základní sestavy snímačů však zůstanou u jednotlivých modelů stejné jako u řady 15.

V případě výdrže zřejmě změny nastanou jen u modelů iPhone 16 Pro a Pro Max. Oba modely mají mít o fous větší baterie s kapacitou 3 577 a 4 676 mAh. To je zhruba o 300 a 250 mAh více než u loňských patnáctek. Rychlonabíjení bude mít po drátu výkon 40 W, bezdrátově pak 20 W. Ano, proti čínským značkám je to málo, ale Samsung se do extrémních nabíjecích výkonů také nehrne, a to je hlavní konkurent Applu.