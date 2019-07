Další betaverze Androidu zavádí nová gesta. Jedno se moc nepovedlo

Google už v podstatě od jara piluje desátou verzi operačního systému Android, který zatím nese kódové označení Q. My jsme v květnu otestovali třetí betaverzi Androidu Q, která přinesla nejvýraznější změny: ovládání gesty a tmavý režim napříč systémem.

Od té doby samozřejmě Google novou verzi svého systému dál ladí. Beta 4 přinesla spíše kosmetické a systémové změny, které uživatel tolik nepostřehne. A Beta 5 je další vývojovou fází, kterou Google vydal v půlce července (opět ovšem s drobnými zádrheli). Teď již vypadá Beta 5 odladěná a funkční, s instalací na náš Pixel 5 jsme neměli potíže.

Systém z uživatelského hlediska zavádí v podstatě dvě novinky a obě se týkají navigace gesty, která by měl Android Q používat jako jednu z možných voleb ovládání napříč systémem. Předchozí verze totiž měly v navigaci gesty dva zásadní nedostatky: nešlo tak spustit funkci Google Assistant potažmo Google Now a přestalo fungovat gesto pro vytažení „hamburger“ menu z levého okraje obrazovky. Klasický tah z levého (nebo pravého) okraje se totiž s kompletním ovládáním gesty používá coby krok zpět.

Android Q Beta 5 to napravuje, ale zatím jen částečně. Řešení pro Google Assistant je v pořádku a je vcelku logické a elegantní. Kromě obyčejného tahu ze spodní části obrazovky, který slouží jako home tlačítko či k otevření multi-taskingu, lze nově vykonat i nový tah z kteréhokoli ze spodních rohů displeje. Právě tímto tahem se aktivuje Google Assistant či Google Now (tam, kde není asistent dostupný, se zobrazí Now).

Telefon na nový tah upozorňuje vizuálně, v rozích se objeví barevné obloučky, které s postupem tahu rostou a směřují doprostřed k „nápovědě“ home tlačítka. Když se obě barevné cesty z krajů spojí, spustí se právě požadovaná funkce.

Je to jednoduché a funkční a asistenta tak půjde snadno vyvolat i na jiných přístrojích než jen na pixelech. Modely Pixel 3 se chlubí na tlak citlivým rámem a právě jeho stiskem se standardně asistent dá vyvolat. Ani to však nemuselo být pro uživatele pixelů řešením, někdy je potřeba asistenta vyvolat jinak, třeba když je telefon v držáku.

I druhé gesto má napravit opomenutí z navigace z předchozích verzí. Jenže vytažení panelu nastavení v aplikací (takzvané hamburger menu) není zdaleka tak jednoduché. Snadno se totiž plete s klasickým gestem zpět. Zdá se, že Google zamýšlel nastavení následovně: prostým tahem z kraje obrazovky se provede gesto zpět, položení prstu k levému okraji a následný tah doprava pak vyvolají kýžené menu.

Teoreticky to zní funkčně, prakticky je mezi gesty jen drobný rozdíl a snadno uživatel nechtěně provede to druhé – většinou se nám tedy namísto vytažení menu podařilo opět provést krok zpět.

Chce to hodně cviku a zvyku a i tak nám to přijde zatím spíš trochu k vzteku. Google ještě musí toto řešení doladit, pak by snad mohla navigace gesty fungovat opravdu bez problémů. Zdá se, že přitom programátoři nebudou omezovat oblast, kam je v tomto případě třeba prst položit – třeba Huawei to totiž u svých telefonů s navigací gestem vyřešil tak, že ve spodní polovině displeje funguje tah jako návrat o krok zpět, v horní pak jako vyvolání menu.

Android Q s novými betaverzemi dostal i řadu menších novinek. Ladí se opět vzhled ikon, jsou tu nové možnosti pro správu notifikací a standardně je při tahu notifikace do strany zrušena možnost odložení notifikace (dá se zapnout v menu). Je tu více možností přizpůsobení systému z hlediska barevnosti, lépe funguje tmavý režim, který však zatím stále není dostupný ani ve všech Google aplikacích.

Android Q teď čeká ještě jedna betaverze, ta by měla přijít zhruba v srpnu a pak už nastane čas finální verze. Dokončen by systém měl být někdy v září. První nasazení ve smartphonech bude v modelech Pixel od Googlu. Je pravděpodobné, že Google spojí uvedení nové verze systému s představením samotné finální verze Androidu.

Tedy, že s představením chystaných modelů Google Pixel 4 se následně objeví aktualizace na finální verzi Androidu Q i uživatelům starších pixelů. Loni představil Google nové pixely na počátku října.