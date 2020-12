Souboj o aktualizace na Android 11 má nečekaného vítěze

S aktualizacemi na novou verzi Androidu obvykle výrobci nespěchají a letos se zdá, že to platí dvojnásob. Dokonce ani řada nově představovaných telefonů nemá Android 11 a s aktualizacemi na tento systém u stávajících modelů si rovněž výrobci dávají načas. Těžko říct, možná za to může i pandemie koronaviru, každopádně se zatím nezdá, že by se přes různé sliby Googlu nástup aktualizací jakkoli urychloval.

Řada firem sice dostupnost aktualizací oznámila, ale termíny se týkají většinou příštího roku. Zatím jediní uživatelé, kteří vždy mají jistotu aktualizací, jsou majitelé smartphonů Pixel od Googlu, v jejich případě jsou dostupné prakticky okamžitě. Existují samozřejmě i další smartphony, které již Android 11 mají, ale těch je minimum a navíc většina z nich není dostupná v Evropě. Nyní se však situace konečně začíná měnit a aktualizace dostávají i první přístroje, které jsou dostupné i v našich končinách.

Jako jeden z prvních oznámil nástup vlny aktualizací Samsung, a to u modelů řady Galaxy S20. Vylepšené uživatelské prostředí One UI 3, které se s aktualizací pojí, dostávají první uživatelé modelů Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra v Evropě, USA a Koreji. Od oznámení dostupnosti aktualizace to nakonec trvalo týden, na náš testovací Galaxy S20 Ultra aktualizace dorazila 10. prosince večer.

Je však možné, že někteří uživatelé ji měli dostupnou již dříve, vzhledem k postupné distribuci jsme mohli příjít na řadu později. Samsung také počítá s dostupností Androidu 11 i pro modely Galaxy Note 20, Z Fold 2, Fold, Z Flip, Note 10 a S10, a to již v následujících týdnech, mnohdy tedy ještě do konce letošního roku.

Další firmou, která aktualizaci oznámila, je Realme. Android 11 by měl být dostupný pro model X50 Pro 5G, který byl jedním ze smartphonů v letošním Android 11 beta programu. Jeho účastníci by již finální produkční verzi Androidu 11 a nového uživatelského prostředí Realme UI 2.0 měli mít, ostatní uživatelé by se měli dočkat brzy.

Zatím hlásí dostupnost aktualizace především uživatelé z Indie – není divu, právě na tomto trhu před časem značka Realme vyrostla a teprve po úspěchu v Indii se vydala i na další světové trhy. Podobné to bude s aktualizací, náš testovací kousek na ni zatím čeká a uvidíme, zda dorazí třeba alespoň do konce roku.

Loni příjemně překvapil brzkou aktualizací na novou verzi Androidu Asus, letos má pomyslný závod o první dostupnou aktualizace rovněž trochu nečekaného vítěze. Značka Alcatel, pod kterou smartphony vyrábí čínské TCL, oznámila dostupnost Androidu 11 pro model TCL 10 Pro jen chvíli po Samsungu. A na redakční testovací kousek dorazila v úterý 8. prosince, tedy o dva dny dříve, než na špičkový Galaxy S20 Ultra 5G. Podobně jako Samsung slibuje i TCL dostupnost Androidu 11 pro další modely, v následujících týdnech ho mají dostat typy TCL 10 Plus a 10L, tedy levnější smartphony značky.

V následujících dnech tedy přineseme naše detailnější zkušenosti a postřehy s Androidem 11 na dvou odlišných zařízeních. Nyní však prozradíme, že v obou případech byla aktualizace rychlou záležitostí. Překvapí možná, že zatímco u TCL 10 Pro stahoval telefon k aktualizaci balíček velký 2,8 GB, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G stahoval menší porci dat: asi 2,1 GB. Ukazuje to, že uživatelské prostředí Samsungu One UI, které je v nové verzi k dispozici ve verzi 3.0, je o něco úspornější.

Samotné stažení obou aktualizací bylo otázkou několika minut, instalace po první naběhnutí přístroje pak byla rychlejší u TCL, kde zabrala asi 11 minut a pak už telefon jen v naběhlém stavu asi dvě minuty aktualizaci dokončoval. Samsung rovněž po prvním restartu instaloval aktualizaci zhruba 10 minut, pak ale následovala ještě další asi pětiminutová fáze, kdy stále nebylo možné telefon používat a S20 Ultra 5G na displeji zobrazoval hlášku „Telefon se aktualizuje“. Opět následovala ještě několikaminutová fáze dokončování aktualizace už ve funkčním stavu systému.

Google v tomto ohledu připravil v Androidu 11 novinku, kdy se „povinně“ budou aktualizace instalovat na pozadí a postačí jen rychlý restart telefonu. Jenže to se týká právě až přístrojů, které Android 11 už mají a navíc je tento způsob povinný až pro všechny nové smartphony s Androidem 11. U Samsungu a TCL jsme tak tuto novinky logicky v akci vidět nemohli.

Android 11 na první pohled nepřináší ani u jednoho z přístrojů dramatické změny, ale novinek pod kabátem by mělo být vic, než dost.