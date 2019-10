Samsung dává k modelům Galaxy S10 druhý smartphone zdarma

Samsung tento týden spustil dvě výrazné slevové akce na modely S10. Liší se tím, že ta první platí pro jeho internetový obchod a značkové prodejny, ta druhá pak pro širokou distribuční síť.

V prvním případě firma snížila cenu vybraných paměťových variant telefonu, ovšem ne všech, až o 9 500 korun. V principu lze zakoupit telefon s vyšší pamětí za cenu verze s menší pamětí. V druhé akci dává na vyšší paměťové verze slevu 3 000 korun a ke všem přidává druhý telefon zdarma. Samozřejmě ne stejný typ, ale model nižší střední třídy A40 v hodnotě 6 490 Kč.

Výhodou druhé akce je, že platí i pro základní paměťové varianty modelů S10 a S10+ (vnitřní paměť 128 GB), na které se přímá sleva v první akci nevztahuje.

U dražších verzí s pamětí 512 GB ušetří papírově v druhé akci zákazník víc, protože s přímou slevou mu zbude 6 500 korun, v druhé akci dostane mobil za 6 500 korun a navíc slevu 3 000 korun. U nejvyšší varianty modelu S10+ je asi výhodnější první akce, v které zákazník ušetří 9 500 korun, v druhé to samé, ale částečně v podobě mobilu, který dostane navíc zdarma.

Slevové akce Samsungu Model Původní cena Akce 1 Akce 2 Samsung S10+ 1 TB 41 990 Kč 32 490 Kč 38 990 Kč + telefon A40 zdarma Samsung S10+ 512 GB 32 490 Kč 25 990 Kč 29 490 Kč + telefon A40 zdarma Samsung S10 512 GB 29 990 Kč 23 490 Kč 26 990 Kč + telefon A40 zdarma Samsung S10+ 128 GB 25 990 Kč 25 990 Kč 25 990 Kč + telefon A40 zdarma Samsung S10 128 GB 23 490 Kč 23 490 Kč 23 490 Kč + telefon A40 zdarma

První akce platí do 20. října, druhá není časově ohraničená, výrobce uvádí, že platí do vyprodání zásob. Dávat druhý mobil zdarma není v Česku příliš obvyklé, i když v zahraničí je to docela běžná marketingová akce. V Česku dával druhý mobil zdarma operátor T-Mobile ve vánoční akci v roce 2016.

Huaweie koupíte se slevou na Nákupy OnaDnes

Do 20. října platí i plošná sleva na všechny modely smartphonů Huawei u prodejce Alza. Ušetříte 10 procent z ceny, pokud použijete kupón z prodejní akce Nákupy OnaDnes. Kupóny najdete například ve čtvrtečním magazínu MF DNES nebo v aplikaci Portmonka, podrobnosti o akci zde.

Aktuálně lze zakoupit v akci i některé modely značek Xiaomi a Honor. V prvním případě se to týká modelu střední třídy Xiaomi Mi 9 SE, který lze v paměťové variantě 128 GB získat za 7 700 korun, oproti doporučené ceně činní sleva 2 300 korun.

Levnější dva skoro stejné honory

U Honoru jsou ve slevě modely Honor 8X a Honor 20 Lite. U obou ušetříte oproti doporučené ceně zhruba 2 000 korun. Oba modely nyní stojí 4 800 a 4 990 Kč. Oba modely se od sebe příliš neodlišují, parametry mají v podstatě stejné. Za uvedenou akční cenu je zajímavější Honor 20 Lite, který dostanete s pamětí 128 GB, druhý model za uvedenou cenu má vnitřní paměť poloviční.