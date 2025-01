Našel iPhone na dně moře. Vypátrat majitele nebylo snadné, ale poradil si

Když se Thiago Yukio Itagaki zkraje ledna potápěl na pláži Maresias v brazilském městě São Sebastião, učinil neobvyklý nález. Zhruba deset metrů od břehu tam totiž na dně oceánu v třímetrové hloubce ležel iPhone 15 Pro Max. Telefon vysvobodil ze spárů slané mořské vody a na pláži začal pátrat, zda jej někdo z přítomných lidí neztratil. Nikdo se však k iPhonu nehlásil. Obrátil se tedy na plavčíka, který mu však jen doporučil, aby jej nechal u hasičů.

„Byl jsem však odhodlán najít majitele,“ podělil se na síti Threads. Dodal, že telefon byl po vylovení z vody funkční, ale měl vybitou baterii. V ochranném pouzdře naštěstí nalezl tři bankovní karty. Na jejich základě se tak následně snažil dopátrat majitele.

„Hledal jsem jméno na internetu,“ uvedl s tím, že ovšem nenašel nikoho, u koho by si byl jistý, že by mohl být skutečným vlastníkem nalezeného iPhonu. Narazil jen na sporadicky používaný profil na LinkedInu. Telefon proto odnesl domů, kde se jej snažil nabít. Ovšem marně. Patrně přitom opomněl i postup, jak s utopeným telefonem nakládat. Před jakoukoli snahou o jeho zprovoznění, či dokonce nabití, by jej měl člověk nechat řádně vyschnout.

Navzdory tomu se mu jej však ještě tentýž den pozdě v noci podařilo zprovoznit. Měl přitom jasný cíl. Napadlo ho totiž, že by mu v pátrání po majiteli mohlo být nápomocné zdravotní ID (Medical ID). Tedy důležité zdravotní informace (např. alergie, zdravotní problémy apod.), které si do telefonu může jeho vlastník uložit. Součástí jsou totiž i nouzové kontakty. Ke zdravotnímu ID se dá totiž dostat i na uzamčeném telefonu. To však vlastník zařízení musí v nastavení povolit. Má k tomu však pádný důvod, účelem této funkce totiž je, aby důležité informace o jeho zdravotním stavu byly dostupné komukoli, kdo by mu v krizové situaci poskytoval potřebnou pomoc.

„Doufal jsem, že je majitel vyplnil,“ dodal Itagaki. A skutečně uspěl. Byly to právě nouzové kontakty v rámci zdravotního ID, které mu v pátrání po majiteli nalezeného iPhonu zásadně pomohly.

Ztratili jste někdy mobil? celkem hlasů: 19 Ano a byl mi vrácen 32 %(6 hlasů) Ano, ale už jsem ho neviděl/a 26 %(5 hlasů) Ne 42 %(8 hlasů)

„Zavolal jsem kontaktu jménem ‚Láska‘ a podařilo se mi kontaktovat majitele telefonu. Manželé jsou ze São Paula a už ani nebyli na Maresias,“ zmínil úspěšný amatérský detektiv s tím, že majitel byl nesmírně vděčný. Svůj iPhone ztratil už na Silvestra.

Itagaki se přitom původně domníval, že telefon na dně oceánu ležel jen pár hodin. I proto nejprve pátral po jeho majiteli mezi lidmi na pláži. Ve skutečnosti si tak iPhone ve slané vodě dopřál čtyřdenní lázeň. Působení vody byl tedy vystaven výrazně déle, než modelu 15 Pro Max zajišťuje jeho stupeň krytí IP68. Ten značí, že v hloubce až šest metrů odolá působení vody po dobu maximálně 30 minut. Navíc jde o údaj příslušící působení sladké vody.

Nálezci častěji věří v sílu sociálních sítí

Využití funkce zdravotního ID je vskutku neobvyklá. V podobných případech se totiž lidé většinou snaží v nalezeném telefonu najít nějaká osobní data, v případě zamčeného zařízení může být vodítkem třeba i fotografie použitá na zamykací obrazovce displeje. Mnohdy při podobných snahách navíc hraje zásadní roli síla sociálních sítí. Přes ty se nálezci často snaží majitele telefonu dohledat. Takto se třeba před dvěma roky Owain Davies shledal opětovně se svým iPhonem, o který přišel o několik měsíců dříve při sjíždění jedné britské řeky.

Nalézt ztracený telefon se mohou pokusit i sami majitelé prostřednictvím funkce Najít (Find My). Přes ni lze iPhone (či jiné zařízení Applu), který majitel označí za ztracený, vyhledat pomocí jiného zařízení Applu nacházejícího se v jeho blízkosti. A to na základě detekce bluetooth signálu ztraceného telefonu, přičemž v aplikaci Najít se jeho majiteli zobrazí na mapě poloha hledaného zařízení. Ovšem ve výše zmíněných případech, i kdyby majitelé ztracených iPhonů funkci Najít využili, by jim vzhledem k místu ztráty s prakticky nulovým výskytem jiných zařízení Applu moc nepomohla. Situace by se obrátila pouze v případě, kdyby ztracené zařízení někdo našel, přenesl jej do obydlené oblasti a následně jej zapnul.