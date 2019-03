Výřez, který nepřekáží. Výrobce ho chce umístit mimo displej mobilu

V minulosti jsme už podobný koncept viděli v podobě modelu Vivo Apex, který skryl přední fotoaparát do malého vysouvacího modulu v horní části těla smartphonu. Výrobce ZTE má ovšem poněkud permanentnější řešení a „výřez“ s dvěma předními kamerami obrátil u konceptu s názvem Axon V do prostoru. Displej jako takový bude tedy nerušený, ovšem na pravém boku bude mít „hrb“ se dvěma senzory.

Navzdory minimálním rámečkům bude takový model (pokud jej ZTE začne skutečně vyrábět) poměrně velký, obrazovka totiž má mít úhlopříčku celých 6,8 palce a poměr stran 21:9. Výrobce navíc uvádí, že místo, které ušetří díky umístění předních fotoaparátů vedle samotné obrazovky, se uvolní třeba pro větší baterii.

ZTE zároveň odhalilo ještě jeden koncept s názvem Axon S. Ten opět využívá už dříve použité konstrukce, jenže trochu vlastním způsobem. V tomto případě se podobá spíše modelu Oppo Find X, které při pořizování selfie snímků vysouvá celou horní část těla, ovšem v podání ZTE by byla tato vysouvací část v boku zařízení.

Šlo by o (při běžném používání) skrytý modul, který v sobě zahrnuje jak dvojici předních fotoaparátů, tak trojici zadních. V případě potřeby by se vysunul z boku (předpokládáme, že pomocí automatiky) a odhalil by kompletní sestavu snímačů. Unikátnost tohoto konceptu spočívá v tom, že při běžném používání by nebyl vidět ani jeden fotoaparát a třeba plocha zadního krytu by byla zcela prázdná.

Ze specifikací toho ZTE moc neprozradilo, oba modely by měly využívat čtečky otisků prstů v displeji, podporovat sítě páté generace a konkrétně Axon S by měl mít 48MPix hlavní fotoaparát společně s 19MPix pomocným snímačem a možností pětinásobného optického zoomu. Přítomný by měl být i xenonový blesk. Jak bylo ale výše řečeno, v tuto chvíli jde pouze o koncepty.