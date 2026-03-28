Metropolitní policie sice podle portálu BBC informovala, že počet krádeží mobilních telefonů v Londýně loni meziročně poklesl o přibližně 12 procent na 71 tisíc kusů (81 365 krádeží v roce 2024), zároveň však přišla se znepokojující informací. Zlodějské gangy, které stojí v pozadí, totiž na „špinavou práci“ verbují děti na kolech. Vidinou nemalé finanční odměny je pobízejí, aby se z nich stali zloději.
Odměnu ve výši až několika stovek liber nabízejí dětem od 14 let prostřednictvím Snapchatu. Její výše se odvíjí od modelu smartphonu, přičemž nejvyšší částku nabízejí za nejnovější modely iPhonu. Zájem zlodějů o novinky Applu si Metropolitní policie vysvětluje jejich nižší ochranou a tudíž snazší přepravou z Velké Británie na trhy v Perském zálivu a Číně, kde jsou kradené telefony opět aktivovány.
Mnoho místních poskytovatelů mobilních služeb není totiž přihlášeno k mezinárodní černé listině, která zařízení hlášená jako kradená blokuje. A tak třeba v Londýně ukradený iPhone, který byl zablokován ve Velké Británii, lze bez problémů používat v Číně. Ne všechny však opustí ostrovní království – podle dřívějšího zjištění londýnské policie je totiž řada z ukradených mobilů po krádeži vyresetována a prodána novým uživatelům přímo ve Velké Británii.
V případě, že jsou dětští zloději úspěšní, tak se opět prostřednictvím Snapchatu zkontaktují s „objednatelem“ a domluví se s ním na předání. Gangy je navíc motivují k vyšší aktivitě. Pokud totiž dodají naráz 10 a více kradených telefonů, tak získají navíc i bonus ve výši 100 liber (téměř tří tisíc korun).
|
Podle jedné z nabídek, kterou londýnští policisté zachytili, si děti mohou za jeden telefon přijít až na 380 liber, tedy v přepočtu téměř 11 tisíc korun. Takovou částku nabízel „objednatel“ za iPhone 16 Max. Za o generaci starší model iPhonu, konkrétně základní model 15 pak nabízel už „jen“ 220 liber (něco málo přes šest tisíc korun). Pouhých 20 liber, tedy necelých 600 korun pak dětským zlodějům měl podle této nabídky „vydělat“ ukradený iPhone 12.
Policie zjistila, že některé děti, které se nechaly snapchatovou pobídkou ke krádeži zlákat, se na lup vydávají ještě před cestou do školy. Poukázala na jeden nedávný případ, kdy teenager brzy ráno vyrazil na kole krást mobily v okolí hlavního londýnského dopravního uzlu.
Policie sama problém nevyřeší, součinné musejí být soudy i výrobci
Komisař Mark Rowley podle BBC apeloval na technologické společnosti, a to zejména na Apple, aby co nejvíce ztížily aktivaci ukradených telefonů pro jejich opětovné použití v zahraničí: „Samotná policejní práce tento problém nevyřeší. Technologické společnosti musejí udělat více, aby zabránily zločincům v resetování, opětovném použití nebo dalším prodeji kradených telefonů.“
|
Zároveň podotkl, že značně pomoci by mohly i soudy. Ty totiž recidivisty, kteří jsou v souvislosti s krádežemi mobilů zatčeni, často pouští na kauci. BBC poukázalo na nedávný případ, kdy policie zatkla a obvinila z krádeží mobilů skupinu 12 mladíků, načež soud některé z nich následující den propustil na kauci. Policie je však do 24 hodin od prvního zatčení znovu zadržela kvůli důvodnému podezření z pokračování ve stejné trestné činnosti. Rowley podotkl, že současná praktika soudů tak podkopává práci policistů.
Na mezinárodní konferenci zaměřené na kriminalitu spojenou s mobilními telefony, kterou 10. a 11. března pořádala Metropolitní policie v londýnské čtvrti Bloomsbury, upozornil, že krádeže mobilů nejsou lokálním problémem, ale jde o globální organizovaný zločin. Úskalí spočívá v tom, že si kradená zařízení v zahraničí nadále udržují značnou prodejní cenu, samotná policejní činnost tak v tomto případě podle komisaře nestačí.
Přestože policie zintenzivnila vymáhání práva v celém Londýně a podle Rowleyho slov se jí daří kriminalitu spojenou s mobilními telefony snižovat, tak je přesvědčen, že výrazně přispět při potírání těchto zločinů mohou pouze výrobci mobilních zařízení a tvůrci operačních systémů.
Podle BBC chce policie ztížit resetování telefonů požadavky na vícefaktorové ověřování a časová zpoždění. Další její snahou je zastavení prodeje součástek bez sériových čísel odpovídajících zařízením a umožnění blokovat zařízení globálně v reálném čase.
V této souvislosti Rowley zmínil, že už víc než dva roky trvají rozhovory se zástupci technologického průmyslu. Sice je označil za rozsáhlé a konstruktivní, ale upozornil, že nastal čas přejít od diskuze k realizaci.
„Téměř tři roky jsme se snažili o smysluplnou spolupráci s výrobci telefonů a jejich dosavadní reakce neodpovídá rozsahu škod a rizik pro jejich zákazníky,“ uvedl. Zároveň jasně naznačil, jakým směrem se bude tato záležitost nadále vyvíjet: „Pokud se do června průmysl nepostaví skutečně seriózním způsobem zaměřeným na řešení, tedy s konkrétními závazky, které znemožní použití kradených telefonů kdekoli na světě, tak policie formálně požádá vládu o přijetí legislativy.“
Metropolitní policie požaduje, aby byla ochrana proti krádeži zapnutá ve výchozím nastavení, aby byly odcizené telefony znehodnoceny a aby byl zajištěn lepší přístup k údajům IMEI (International Mobile Equipment Identity) z důvodu usnadnění vrácení zařízení jejich majitelům.
Komisař dodal, že slabé zabezpečení znamená, že zločinci stále mohou obcházet zámky, měnit IMEI a prodávat součástky, které nejsou kryptograficky propojeny se zařízeními.
Nicméně společnost Samsung, která prohlásila, že tuto záležitost bere extrémně vážně, uvedla, že již implementovala funkce požadované metropolitní policií, včetně zobrazování čísel IMEI na zamčených obrazovkách. Apple pak zdůraznil vlastní ochranu proti odcizení zařízení, která brání zlodějům ve změně nastavení účtu i s přístupovým kódem. Dodal, že nejnovější beta verze softwaru (iOS 26.4) tuto funkci povoluje ve výchozím nastavení, jak policie požaduje.
Kvůli motorizovaným zlodějům nasadili elektrické motorky i drony
Při posledním čtyřtýdenním zásahu souvisejícím právě s krádežemi mobilních telefonů provedli policisté 248 zatčení. Nezaměřili se přitom jen na drobné kapsáře a zloděje, ale i na překupníky a další lidi napojené do mezinárodní exportní sítě. Policisté při této razii zabavili přibližně 770 odcizených telefonů.
Metropolitní policie upozornila, že to, co vypadá jako pouliční krádež, je ve skutečnosti vstupní brána do nadnárodního zločineckého byznysu v hodnotě stovek milionů liber (miliard korun).
„Telefony ukradené v londýnských ulicích lze během několika dní vyvézt, znovu aktivovat a dále prodat do zahraničí – někdy i za více, než kolik stojí nové,“ dodala.
Při poslední razii nasadila policie i novou techniku. A to konkrétně drony a nové elektrické motorky. Díky dronům se policistům daří nejen shromažďovat důkazy, ale i udržovat vizuální kontakt s prchajícími zločinci. Pomocí elektrických motorek pak vyrovnávají dosavadní náskok zlodějů. Ti totiž při páchání trestné činnosti používají nejen kola, ale i elektrokoloběžky, elektrokola, elektrické motocykly či skútry, díky nimž mohou z místa činu rychle zmizet a díky nimž se jim dařilo v husté londýnské dopravě policistům ztratit.