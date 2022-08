Nenechavci mají novou fintu. Smartphony zmizí pod listem papíru

Navenek působí patrně jako řada jiných „žebráků“ doufajících jak v případnou štědrost Londýňanů, tak v to, že někteří jim raději nějakou tu minci věnují, jen aby se jich zbavili. Jenže podle jednoho uživatele diskuzního fóra Reddit mají někteří z těchto obejdů zcela jiný záměr.

„Stalo se to před několika týdny lidem, kteří seděli u vedlejšího stolu v restauraci ve Waterloo,“ začal svůj příspěvek s tím, že o pár týdnů později se do stejné situace dostala i jeho přítelkyně, která byla stejně jako on svědkem dění v restauraci.

Dotyčným jedincům nejde totiž primárně o peníze, jejich cílem jsou především mobilní telefony předem vytipovaných obětí. Stačí, aby kdokoliv posedávající třeba u šálku s čajem či kávou měl na stole odložený mobilní telefon. Vše přitom vypadá poměrně nevinně.

„Někdo k vám přistoupí a požádá o peníze, pak vám ledabyle něco umístí na telefon – buď petici, článek nebo nějaký nesmysl,“ popisuje muž praktiku zlodějíčků. Nedělají to přitom nevědomky, zakrytí telefonu cárem papíru je totiž jejich cílem. Spoléhají na moment překvapení, kdy svou oběť vyruší z jejího dosavadního rozpoložení a odvedou její pozornost na něco jiného.

Ve chvíli, kdy je vypoklonkuje, seberou na stůl pohozený papír a zmizí. Jenže nejen s ním. „Když řeknete, že nemáte zájem, odstraní jej spolu s vaším telefonem vespod,“ upozorňuje s tím, že oběť si zcizení telefonu většinou nevšimne hned. Vedle sedící hosté restaurace však měli štěstí, personál totiž ženu, která se zaměřila na jejich na stole ležící telefon, poznal a vyhnal ji pryč.

„Řekli, že už dříve ukradla zákazníkům telefony. Pár vedle mě si pak uvědomil, že jejich telefon zmizel,“ podotkl s tím, že žena vedle sedícímu páru předložila papír s jakousi peticí a při jejím vzetí ze stolu vzala i jejich telefon. Naštěstí se jim podařilo ženu dohnat a získat jej zpět.

Že nejde o zdaleka ojedinělý případ dokazuje fakt, že se stejnou praktikou se o pár týdnu později setkala i jeho přítelkyně. A to ve chvíli, kdy trávila čas s přáteli na pikniku v Hide Parku. Kdosi k nim přistoupil a položil na deku papír s nějakým textem. A to přímo na její telefon.

„Okamžitě věděla, co se děje, takže popadla papír, hodila ho zpět a řekla, aby se dotyčný ztratil,“ popsal průběh uživatel Redditu s tím, že přátelé jeho přítelkyně byli její reakcí zprvu šokovaní. Vůbec totiž nepostřehli, že papír přistál na jejím telefonu, o který by patrně přišla, pokud by se s obdobnou situací již dříve nesetkala.

Muž proto důsledně varuje před touto zlodějskou praktikou. Lidé odpočívající v parcích či posedávající v restauracích a kavárnách by podle něj měli být ostražití. Nelze totiž vyloučit, že ve chvíli, kdy před sebe odloží svůj mobilní telefon, nejsou již v hledáčku těchto nenechavců. Z reakcí pod jeho příspěvkem je navíc zřejmé, že nejde o zdaleka ojedinělé případy.

„Také jsem to nedávno viděl naživo v restauraci,“ reagoval další uživatel fóra s tím, že dotyčný, jakmile zahlédl, že se k němu blíží cizí člověk, telefon ze stolu naštěstí zvedl. „Pokud uvidíte přicházet lidi a pozorovat je stoly s mapou/letákem v ruce nebo bez nich, vezměte si své cennosti,“ doporučil.

Provozovatelé londýnských restauračních podniků naštěstí o této nekalosti vědí a podezřelé lidi vykazují. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se zloději „maskují“ za turisty a před svou oběť na stůl rozloží mapu třeba s prosbou o nasměrování do smyšleného cíle.

Byť tuto nekalost popisují lidé pohybující se po Londýně, tak nelze vyloučit, že podobnou fintu nevyužijí nenechavci i v jiných koutech světa. Pozor tedy, kam na veřejnosti odkládáte svůj mobilní telefon.