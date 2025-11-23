Zloději mobilů nutí okradené lidi přejít z iPhonu na android

Lukáš Hron
Báli jste se, že na ulici přijdete o svůj drahý top samsung? Možná zbytečně, zloděje nejspíš zajímat nebude. Jsou sice podobně drahé a v některých případech dokonce i dražší než iPhony, nicméně jim příliš nevoní. Androidí smartphony pro ně nejsou tak atraktivní, z iPhonu mají totiž vyšší zisk.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Měla to být běžná procházka po zimním Londýně, ovšem u depa Královské pošty na jihu města jej obestoupila skupina osmi mužů. „Snažil jsem se je nechat projít, ale poslední z nich mi zablokoval cestu,“ popsal dvaatřicetiletý Sam krušné chvíle z letošního ledna pro portál London Centric.

Muži do něj záhy začali strkat, došlo i na fyzické násilí. Zároveň ho vyzvali, aby jim dal vše, co má u sebe. Sebrali mu tak mobil, fotoaparát a ještě mu z hlavy strhli čepici. Po ujištění, že nic dalšího u sebe jejich oběť nemá, se skupinka dala na útěk. Následovalo však něco, co přepadený nečekal a pravděpodobně v tu chvíli ani nechápal.

Jeden z mužů se totiž náhle otočil a šel zpět k němu. Vzápětí mu podal zpět jeho mobil se slovy „nechci žádný samsung.“ V tu chvíli se v okradeném jistě mísila řada různých pocitů. Tedy podobně jako u dalších okradených, kterým byl jejich androidí smartphone lupičem s opovržením vzápětí vrácen. Stejnou zkušenost má třeba i Mark.

Radost z návratu, ale i pošramocené ego

O svůj blíže neurčený samsung přišel během odpočinku před svým pracovištěm v londýnské čtvrti Hackney. Z ruky mu jej vytrhl neznámý mladík, který se okolo něj prohnal na kole. Poté, co si Mark uvědomil, co se stalo, se za zlodějem rozeběhl. Neměl ovšem šanci jej dostihnout, a tak to vzdal. Poté si však všiml, že se zloděj zastavil.

„Podíval se na můj telefon a pak ho hodil na zem,“ popsal Mark s tím, že zloděj z místa následně odjel a on si tedy pro svůj nepoškozený telefon došel. Jedinou újmu tak utrpělo Markovo ego, zpracovával v sobě pocit odmítnutí. Samozřejmě z pohledu svého telefonu: nebyl pro zloděje totiž dost dobrý.

Jde o další z řady případů, kdy londýnští zloději sice lidem vytrhnou z ruky jejich mobil bez ohledu na to, o jakou značku jde, ale nakonec si ponechají jen takové, které jim dávají jistotu vyššího výdělku. Stále více se tak ukazuje, že mnozí z nich se zajímají pouze o iPhony.

Portál Android Authority v této souvislosti zmiňuje přesvědčení odborníků, že výše popsané opovržení zlodějů, co se týče telefonů Samsung, úzce souvisí s jejich nižší prodejní cenou na černém trhu. iPhony z druhé ruky si totiž oproti nim zachovávají znatelně vyšší hodnotu. Je tak vcelku logické, že se zloději zaměřují hlavně na smartphony Applu, za které při prodeji překupníkům získají vyšší sumu.

Na základě výše uvedených příběhů a pohledu odborníků by se tak nabízela jedna účinná prevence, co se eliminace rizika krádeže mobilu na ulici týče. A to výměna iPhonu za jiný, a to i klidně dražší přístroj konkurenční značky. Tedy za androidí zařízení. Samozřejmě je nutné to brát s rezervou, patrně málokterý uživatel iPhonu by se k takovému kroku odhodlal. Nelze ovšem vyloučit, že taková možnost některé z okradených nenapadla.

Po laxním přístupu policie prozřela a rozjela razii

Londýn se v posledních letech potýká s obrovským nárůstem krádeží mobilních telefonů. Podíl na tom má i Metropolitní policie, která se takovými krádežemi kvůli úsporným vládním opatřením zavedeným v roce 2010, v rámci kterých byl snížen počet policistů i rozpočet britské policie, příliš nezabývala. V roce 2017 totiž uvedla, že přestane vyšetřovat drobné trestné činy, u kterých podle jejího úsudku existuje malá šance na dopadení pachatelů. Zloději tak nabyli přesvědčení, že za tyto krádeže nebudou pravděpodobně potrestáni.

Nicméně letos v září podnikla velkou razii zaměřenou na prodejce použitých mobilních telefonů. Z omylu, že za krádežemi mobilů stojí drobní zlodějíčci, ji vyvedlo odhalení z loňského prosince. Policisté tehdy na základě oznámení jedné okradené ženy objevili ve skladu poblíž londýnského letiště Heathrow krabici směřující do Hongkongu, která měla podle dokumentů obsahovat baterie. Ve skutečnosti se v ní však nacházely stovky smartphonů včetně iPhonu oznamovatelky.

Vyšetřovatelům se následně podařilo odhalit organizovanou skupinu, která měla do Číny odeslat až 40 tisíc ukradených telefonů. Čína je jedno z nejčastějších míst, kde takové telefony, a to vesměs iPhony, končí. Jedním z cílů jejich cesty přes půl světa je třeba nenápadná budova v čínském Šen-čenu. iPhony však v Číně nekončí jen coby zdroj náhradních dílů. Mnoho místních poskytovatelů mobilních služeb není totiž přihlášeno k mezinárodní černé listině, která zařízení hlášená jako kradená blokuje, a tak není problém v Číně používat ve Velké Británii zablokovaný iPhone.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Vypálený rybník Applu i Samsungu? Nebo novinka dopadne jako pokusy gigantů?

Motorola Edge 70

Samsungu s Applem to moc nevyšlo, bude třetí supertenký smartphone na trhu úspěšnější? Minimálně v jednom ohledu má velkou výhodu a to je velmi rozumně nastavená startovní cena. Což je ostatně...

Čekali jste na špičkový mobil s obří baterií? Tak tady je

OnePlus 15

Nový smartphone OnePlus 15 zamířil na český trh a my jej již nějakou dobu testujeme. Novinka láká především na ohromnou baterii a drtivý výkon, zaujme však i několika detaily.

Smysl tohoto modelu nám uniká. Stejný telefon jsme už viděli

Nothing Phone (3a) Lite

Značka Nothing uvedla na trh nový model Phone (3a) Lite, který se vymyká její běžné nabídce. Je to nejlevnější model, jaký zatím předvedla, ale zároveň je až příliš podobný produktu, který již firma...

Chytré hodinky hodně levně. Přitom od této značky to je docela rarita

Motorola Moto Watch Fit

Mezi výrobci mobilů a chytrých hodinek je často rovnítko, ovšem neplatí to tolik v případě značky Motorola, která dosud vydala jen několik málo takových modelů, poslední před několika lety. Nyní se...

Na první pohled je nerozeznáte. My vám však rozdíly ukážeme

Smartphony Google Pixel 10 a starší řady Pixel 9

Letošní smartphony Google řady Pixel 10 se na první pohled velmi podobají svým předchůdcům. Změna designu je minimální, což ukazuje i naše detailní porovnání. Uvnitř ovšem přeci jen došlo k řadě...

Zloději mobilů nutí okradené lidi přejít z iPhonu na android

Ilustrační snímek

Báli jste se, že na ulici přijdete o svůj drahý top samsung? Možná zbytečně, zloděje nejspíš zajímat nebude. Jsou sice podobně drahé a v některých případech dokonce i dražší než iPhony, nicméně jim...

23. listopadu 2025

Chytré hodinky hodně levně. Přitom od této značky to je docela rarita

Motorola Moto Watch Fit

Mezi výrobci mobilů a chytrých hodinek je často rovnítko, ovšem neplatí to tolik v případě značky Motorola, která dosud vydala jen několik málo takových modelů, poslední před několika lety. Nyní se...

22. listopadu 2025

Vyplatí se koupit mobil na Black Friday? Záleží na značce i na trhu

Premium
ilustrační snímek

Pokud sháníte nový smartphone, dá se ohledně případných slev vcelku spolehnout, že jsou reálné. Ale je dobré znát základní pravidla slev, což se týká i současného slevového šílenství na Černý pátek.

22. listopadu 2025

Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší smartphony a vyhrajte iPhone 17

mobil roku 2025 clankove foto

Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin a smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. První kolo startuje v pátek 21. listopadu a...

21. listopadu 2025

Čekali jste na špičkový mobil s obří baterií? Tak tady je

OnePlus 15

Nový smartphone OnePlus 15 zamířil na český trh a my jej již nějakou dobu testujeme. Novinka láká především na ohromnou baterii a drtivý výkon, zaujme však i několika detaily.

21. listopadu 2025

Smysl tohoto modelu nám uniká. Stejný telefon jsme už viděli

Nothing Phone (3a) Lite

Značka Nothing uvedla na trh nový model Phone (3a) Lite, který se vymyká její běžné nabídce. Je to nejlevnější model, jaký zatím předvedla, ale zároveň je až příliš podobný produktu, který již firma...

20. listopadu 2025

Na první pohled je nerozeznáte. My vám však rozdíly ukážeme

Smartphony Google Pixel 10 a starší řady Pixel 9

Letošní smartphony Google řady Pixel 10 se na první pohled velmi podobají svým předchůdcům. Změna designu je minimální, což ukazuje i naše detailní porovnání. Uvnitř ovšem přeci jen došlo k řadě...

19. listopadu 2025

Operátoři letos o Vánocích zamířili i do města husitů

Mobilní operátoři doprovázejí své vánoční nabídky tematicky laděnými reklamními...

Všichni tuzemští mobilní operátoři již představili své letošní vánoční nabídky. Zákazníkům přinášejí řadu slev, nabízejí i šanci vyhrát zájezd za Santou a také nějaké drobné dárky. I letošní kampaně...

18. listopadu 2025

Vypálený rybník Applu i Samsungu? Nebo novinka dopadne jako pokusy gigantů?

Motorola Edge 70

Samsungu s Applem to moc nevyšlo, bude třetí supertenký smartphone na trhu úspěšnější? Minimálně v jednom ohledu má velkou výhodu a to je velmi rozumně nastavená startovní cena. Což je ostatně...

17. listopadu 2025

Smartphonový základ pro nenáročné. Test T-Mobile T Phone 3

T-Mobile T Phone 3

T-Mobile už má u svých vlastních telefonů T Phone vcelku tradici, nabízí je totiž od roku 2022. Aktuální provedení T Phone 3 ukazuje, co vše se operátor za tu dobu naučil. Model je sice základním...

16. listopadu 2025

Má cenu připlácet? Mají stejné foťáky, ale jinak jsou dost odlišné

Google Pixel 10 a Pixel 9a

Nový „základní“ Pixel 10 dostal zcela přepracovaný fotoaparát, který v podstatě vychází z toho, který má cenově dostupný Pixel 9a. To oba smartphony sbližuje a možná vyvstává otázka, který mají...

15. listopadu 2025

Baterie v mobilech se rapidně zvětšují, každý výrobce však reaguje jinak

Premium
baterie Oppo

Akumulátory v mobilech se díky nové technologii výrazně zvětšují a prodlužují výdrž na jedno nabití. Rekordy, které padly letos, budou výrobci lámat dál i příští rok. Jako obvykle však každý z nich...

15. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.