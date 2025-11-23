Měla to být běžná procházka po zimním Londýně, ovšem u depa Královské pošty na jihu města jej obestoupila skupina osmi mužů. „Snažil jsem se je nechat projít, ale poslední z nich mi zablokoval cestu,“ popsal dvaatřicetiletý Sam krušné chvíle z letošního ledna pro portál London Centric.
Muži do něj záhy začali strkat, došlo i na fyzické násilí. Zároveň ho vyzvali, aby jim dal vše, co má u sebe. Sebrali mu tak mobil, fotoaparát a ještě mu z hlavy strhli čepici. Po ujištění, že nic dalšího u sebe jejich oběť nemá, se skupinka dala na útěk. Následovalo však něco, co přepadený nečekal a pravděpodobně v tu chvíli ani nechápal.
Jeden z mužů se totiž náhle otočil a šel zpět k němu. Vzápětí mu podal zpět jeho mobil se slovy „nechci žádný samsung.“ V tu chvíli se v okradeném jistě mísila řada různých pocitů. Tedy podobně jako u dalších okradených, kterým byl jejich androidí smartphone lupičem s opovržením vzápětí vrácen. Stejnou zkušenost má třeba i Mark.
Radost z návratu, ale i pošramocené ego
O svůj blíže neurčený samsung přišel během odpočinku před svým pracovištěm v londýnské čtvrti Hackney. Z ruky mu jej vytrhl neznámý mladík, který se okolo něj prohnal na kole. Poté, co si Mark uvědomil, co se stalo, se za zlodějem rozeběhl. Neměl ovšem šanci jej dostihnout, a tak to vzdal. Poté si však všiml, že se zloděj zastavil.
„Podíval se na můj telefon a pak ho hodil na zem,“ popsal Mark s tím, že zloděj z místa následně odjel a on si tedy pro svůj nepoškozený telefon došel. Jedinou újmu tak utrpělo Markovo ego, zpracovával v sobě pocit odmítnutí. Samozřejmě z pohledu svého telefonu: nebyl pro zloděje totiž dost dobrý.
Jde o další z řady případů, kdy londýnští zloději sice lidem vytrhnou z ruky jejich mobil bez ohledu na to, o jakou značku jde, ale nakonec si ponechají jen takové, které jim dávají jistotu vyššího výdělku. Stále více se tak ukazuje, že mnozí z nich se zajímají pouze o iPhony.
Portál Android Authority v této souvislosti zmiňuje přesvědčení odborníků, že výše popsané opovržení zlodějů, co se týče telefonů Samsung, úzce souvisí s jejich nižší prodejní cenou na černém trhu. iPhony z druhé ruky si totiž oproti nim zachovávají znatelně vyšší hodnotu. Je tak vcelku logické, že se zloději zaměřují hlavně na smartphony Applu, za které při prodeji překupníkům získají vyšší sumu.
Na základě výše uvedených příběhů a pohledu odborníků by se tak nabízela jedna účinná prevence, co se eliminace rizika krádeže mobilu na ulici týče. A to výměna iPhonu za jiný, a to i klidně dražší přístroj konkurenční značky. Tedy za androidí zařízení. Samozřejmě je nutné to brát s rezervou, patrně málokterý uživatel iPhonu by se k takovému kroku odhodlal. Nelze ovšem vyloučit, že taková možnost některé z okradených nenapadla.
Po laxním přístupu policie prozřela a rozjela razii
Londýn se v posledních letech potýká s obrovským nárůstem krádeží mobilních telefonů. Podíl na tom má i Metropolitní policie, která se takovými krádežemi kvůli úsporným vládním opatřením zavedeným v roce 2010, v rámci kterých byl snížen počet policistů i rozpočet britské policie, příliš nezabývala. V roce 2017 totiž uvedla, že přestane vyšetřovat drobné trestné činy, u kterých podle jejího úsudku existuje malá šance na dopadení pachatelů. Zloději tak nabyli přesvědčení, že za tyto krádeže nebudou pravděpodobně potrestáni.
Nicméně letos v září podnikla velkou razii zaměřenou na prodejce použitých mobilních telefonů. Z omylu, že za krádežemi mobilů stojí drobní zlodějíčci, ji vyvedlo odhalení z loňského prosince. Policisté tehdy na základě oznámení jedné okradené ženy objevili ve skladu poblíž londýnského letiště Heathrow krabici směřující do Hongkongu, která měla podle dokumentů obsahovat baterie. Ve skutečnosti se v ní však nacházely stovky smartphonů včetně iPhonu oznamovatelky.
Vyšetřovatelům se následně podařilo odhalit organizovanou skupinu, která měla do Číny odeslat až 40 tisíc ukradených telefonů. Čína je jedno z nejčastějších míst, kde takové telefony, a to vesměs iPhony, končí. Jedním z cílů jejich cesty přes půl světa je třeba nenápadná budova v čínském Šen-čenu. iPhony však v Číně nekončí jen coby zdroj náhradních dílů. Mnoho místních poskytovatelů mobilních služeb není totiž přihlášeno k mezinárodní černé listině, která zařízení hlášená jako kradená blokuje, a tak není problém v Číně používat ve Velké Británii zablokovaný iPhone.