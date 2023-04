Zloději vykradli obchod Applu. Probourali se do něj koupelnou

Když zaměstnanci washingtonského Apple Storu dorazili v pondělí ráno do práce, patrně nevěřili vlastním očím. Z prodejny přes noc zmizely iPhony, iPady a hodinky Watch. A to v počtu několika stovek kusů. Vstup do obchodu Applu byl přitom uzamčený, pravděpodobně nejevil žádné známky pokusu o násilné vniknutí. Zloději si totiž obchod „zpřístupnili“ neotřelým způsobem.

Jako vstupní brána jim posloužil vedlejší obchod Seattle Coffee Gear specializující se na kávovary, do kterého zloději podle policejního oddělení v Lynwoodu vnikli po vypáčení zámku vstupních dveří. K tučné kořisti se následně dostali vyříznutím otvoru ve stěně koupelny, která přímo sousedí s prostory Apple Storu. Majitel společnosti obchodující s kávovary podle portálu AppleInsider nic podobného za pět let podnikání v tomto nákupním centru nezažil.

Podle regionálního manažera Seattle Coffee Gear Erica Markse se zloději do Apple Storu dostali otvorem o rozměrech 24 × 18 palců (zhruba 61 × 46 centimetrů). „Překvapuje mě, že jsme byli prostředníkem, jak se dostat do obchodu Applu, neměl jsem ponětí, že jsme tak blízko,“ informoval portál Komo News.

Zloději podle Maren McKayové z lynwoodské policie ukradli přibližně 436 iPhonů a blíže nespecifikovaný počet iPadů a hodinek Watch. Z Apple Storu si odnesli zboží v hodnotě zhruba 500 000 dolarů, tedy v přepočtu téměř 11 milionů korun.

Vyšetřovatelé jsou po zhlédnutí záběrů bezpečnostních kamer přesvědčeni, že šlo o důkladně organizovanou operaci. Zloději byli podle McKayové maskovaní a na místě nezanechali žádné otisky prstů.