Konspirátoři dál zapalují 5G vysílače, ačkoli jim hrozí vězení

K požáru základny čerstvě instalovaného stožáru s 5G anténami v liverpoolském předměstí Mossley Hill byli hasiči přivoláni v úterý 26. května krátce před půlnocí. Lidé z okolí zaslechli podle BBC nejdříve hlasité praskání. Poté z místa, kde byl teprve před pár dny instalován vysílač, zahlédli stoupat plameny a hustý dým.

Hasiči posléze po ohledání místa požáru konstatovali, že nešlo o žádnou náhodu. Vysílač byl podle nich zapálen úmyslně. Není to zdaleka první takový případ a patrně ani poslední. Někteří Britové totiž věří, že 5G vysílače urychlují šíření koronavirové epidemie. Jejich přesvědčení živí četné konspirační teorie. Za žhářský útok jim přitom hrozí vězení.

Obvinění ze žhářského útoku si začátkem května vyslechl například sedmačtyřicetiletý Michael Whitty z britského Kirkby, kde 5. dubna v pozdních večerních hodinách podpálil 5G vysílač. K činu se vyšetřovatelům doznal.



Britové věřící konspiračním teoriím šířícím se po sociálních sítích, které epidemii koronaviru přímo spojují s nástupem 5G sítí (více viz Lidé blázní a zapalují vysílače 5G. Myslí si, že mohou za šíření koronaviru), zjevně nedomýšlí možné následky svého protizákonného konání.

Jeden z úmyslně založených požárů 5G vysílače totiž v polovině dubna v Huddersfieldu v časných ranních hodinách ohrozil i životy několika desítek obyvatel přilehlého obytného domu (více viz Žhářské útoky na 5G vysílače ohrožují už i životy. Živí je absurdní fáma).

Žhářské útoky na 5G vysílače zjevně neustávají ani po ujištění vědců, že je fyzicky i biologicky nemožné, aby nová mobilní technologie jakkoli urychlovala šíření koronavirové epidemie. Konspirační teorie již dříve označili za nepravdivé, považují je doslova za „úplný odpad“.

Vlna nevole proti zavádění 5G se zvedá i v Česku

Na postupné zavádění 5G se připravuje i Česko. Už v polovině roku má být v pěti vybraných lokalitách zahájen testovací provoz. Konkrétně jde o Plzeň, Karlovy Vary, Bílinu, Ústí nad Labem a Jeseník. V posledně zmíněném městě se ovšem zvedá vlna nevole živená místním týdeníkem.

Zastupitelé lázeňského města v Olomouckém kraji totiž na jednom ze svých posledních zasedání projednávali návrh na vyhlášení místního referenda s tím, že až do doby vyhlášení výsledků plebiscitu by byly pozastaveny veškeré přípravné práce na testování 5G v Jeseníku. Návrh nakonec nebyl přijat, počet zastupitelů, kteří hlasovali pro jeho přijetí, totiž nedosáhl nadpoloviční většiny (více viz Chtěli testovat 5G, teď se ho bojí. Vyhlášení referenda v Jeseníku neprošlo).

Obyvatelé Jeseníku nicméně už v březnu začali podepisovat petici proti testování 5G , jejímž iniciátorem je Jesenický týdeník. Ten mimo jiné apeloval na městské zastupitelstvo, aby vypsalo referendum.