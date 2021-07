Čínští obchodníci vyřešili problémy se zdaněním levných zásilek z Číny

Do 1. července platila v rámci Evropské unie výjimka, kdy se za zboží v poštovních zásilkách do hodnoty 22 eur (přibližně 565 korun) nemuselo platit clo a daň z přidané hodnoty. Od této hodnoty do 150 euro (asi 3 850 korun) se platilo DPH a u dražšího zboží se vedle DPH platilo případně i clo.

Nově zůstává limit 150 euro, do něj se platí DPH, nad se případně platí i clo. Největší problém změny se tak týká laciných tretek v hodnotě desetikorun až stokorun. Což je většina běžného příslušenství k mobilům.

Aktuální situace je taková, že novela zákona zatím není schválená a těžko predikovat, kdy se tak stane. U poštovních zásilek navíc platí výjimka do 30. září, pokud se nepodaří schválit zákon dříve.



Samotné DPH není takový problém, to jsou relativně drobné navíc, které asi většině zákazníků vadit nebudou. Jenže kdo by si nevyřídil celní řízení sám, musí počítat s poplatky za vyřízení dopravní firmou/poštou. Což je minimálně 200 korun. Takže za kabel v ceně 84 korun zaplatíte DPH necelých 18 Kč a k tomu 200 korun za celní řízení, dohromady přes 300 korun. Což už samozřejmě nedává smysl.



Čínské obchody, především ten nejznámější Aliexpress, už delší dobu část sortimentu nabízí z evropských skladů. Takové zboží je už proclené a zdaněné, takže přijde rovnou domů. Má to samozřejmě háčky, sortiment je omezený a zrovna v kategorii drobností za drobné to platí dvojnásob. Navíc je zde obvykle dražší poštovné. Naopak výhodou je rychlejší dodání.

Většina sortimentu je však stále k dispozici jen z čínských skladů a právě tohoto zboží se daňová změna týká. Ale i na to čínští obchodníci mají řešení. Přibližně od začátku roku velká část zásilek zjevně chodí do centrálních skladů v Evropě a zde je Aliexpress přebaluje respektive sdružuje (pokud jich má zákazník víc) a odesílá. Tím se zkracuje doba dodání (u mnoha letošních zásilek to bylo z Číny od 14 do 21 dnů, což je rychlejší než obvykle) a hlavně to umožňuje vyřešit daňové náležitosti.



A to právě Aliexpress a i další obchodníci nyní umí. Pokud si vyberete zboží do hodnoty 150 euro, tak vám automaticky při placení připočte DPH, v případě tuzemského zákazníka ve výši 21 procent. Aliexpress v tomto nebude rozhodně jediný, lze očekávat, že tak budou postupovat i mnohé další zahraniční (mimoevropské) obchody.

Jde o to, že zahraniční obchodník je zaregistrován v jedné ze zemí Evropské unie a zde odvádí vybrané DPH. Režim se jmenuje IOSS (Import One Stop Shop, tedy jedno správní místo pro dovoz). V praxi tak zákazník zaplatí DPH obchodníkovi, ten ho za něj odvede a zásilka přijde domů jako dřív. V případě zboží v ceně nad 22 euro a do 150 eur se tak situace vlastně zjednodušuje a zlevňuje o poplatky za celní zastoupení.



Ale aby to nebylo zase úplně jednoduché, tak vlastně aktuálně zákazníci z Česka platí DPH zbytečně, viz výše uvedené neschválení novely zákona. Navíc je zde ještě jeden problém a to je číslo IOSS. To by v praxi měl zákazník uvést při registraci zásilky u Celní správy, než ji obdrží.



Číslo by měl poskytnout obchodník, v praxi však zatím na faktuře není a je potřeba o něj požádat. Ale i zde je jedna výjimka, pokud obchodník zásilku doveze do jiné evropské země, kde odvede i DPH, tak by si měl v této zemi i toto sám vyřešit. Pak by zásilka měla dorazit bez dalších obstrukcí jako dříve. To však ukáže až praxe, kterou se pokusíme detailně otestovat.