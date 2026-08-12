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Jak bezpečně natočit zatmění Slunce mobilem. Jedna chyba může poškodit oči i techniku

Jan Matura
  14:22
Neobvyklé nebeské divadlo láká k focení i natáčení. Při pohledu do Slunce však nestačí běžné sluneční brýle a opatrnost potřebuje i samotný fotoaparát. Podívejte se na video, které vám poradí, jak zatmění natočit mobilem.

Ve středu krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc, a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z takřka 90 procent. Další srovnatelné zatmění bude z Česka pozorovatelné až v roce 2075. Ve středu noci pak ještě vrcholí meteorický roj Perseid.

Při sledování úkazu buďte opatrní. Ve videu se dozvíte, jak zatmění natáčet mobilem, další informace o bezpečnosti zraku najdete v tomto článku.

Ovlivní zatmění mobily?

„Při běžném používání mobilního telefonu se nemusíme obávat výpadku mobilních služeb. Moderní mobilní sítě pracují na frekvencích a způsobem, který je vůči podobným krátkodobým změnám velmi odolný,“ říká Blanka Vokounová z tiskového oddělení operátora O2.

Nepřímo však zatmění na mobilní sítě vliv má. Úplné zatmění je mimořádná událost a lidé za ním cestují. Ve Španělsku, kde bude 12. srpna možné pozorovat úplné zatmění, se očekává velký příliv návštěvníků. A téměř každý z nich bude mít v kapse telefon.

Právě to může být pro mobilní síť mnohem větší výzvou než samotné zatmění. Španělská Telefónica proto připravuje speciální opatření právě kvůli tomuto astronomickému jevu. Optimalizuje mobilní síť v místech, kde bude fenomén nejlépe pozorovatelný, a posiluje kapacitu v oblastech, kam se chystají davy pozorovatelů. Podle operátora probíhají úpravy na více než 200 místech podél trasy zatmění.

Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle
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