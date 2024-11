Tento iPhone solidně zamrzl. Bude ještě někdy fungovat?

S klesajícími teplotami se na scénu vrací oblíbená zimní kratochvíle, bruslení na kluzištích. A to jak na těch přírodních, tedy přirozeně zamrzajících vodních plochách, tak na uměle vybudovaných v podobě veřejných městských kluzišť. Jedno takové dočasné mají i v britském Milton Keynes. Letos zde však na bruslaře čeká vskutku neobvyklé zpestření. A to přímo pod jejich nohama. V ledu tam totiž „odpočívá“ iPhone v jasně růžovém pouzdru.

Zimní spánek si však nedopřává dobrovolně. Jeho majitelkou je dcera jednoho z dělníků, kteří kluziště stavěli. iPhone si od ní vypůjčil poté, co ztratil svůj vlastní mobil. Něco podobného se mu stalo i s dceřiným telefonem, avšak s tím rozdílem, že moc dobře ví, kde je mu konec. Zapomněl jej totiž přes noc na kluzišti.

To se však k jeho smůle onu noc plnilo téměř 600 hektolitry vody. Telefon tak sice následující den našel, ale nedostane se k němu. Je pod tlustou vrstvou ledu uprostřed kluziště. Portál BBC dodává, že není známo, zda se na toto místo dostal náhodou, tedy zda jej přímo tam omylem zapomněl dotyčný dělník, nebo jde o žert některého z jeho kolegů. Jedno je však jisté: k telefonu se poměrně dlouho nedostane.

Rob Cook, ředitel společnosti Ice Leisure specializující se na stavbu stálých a dočasných kluzišť, uvedl, že telefon bude muset nyní v ledovém sevření zůstat.

„Bohužel neexistuje žádný způsob, jak bychom nyní mohli telefon dostat z ledu. Kdybychom ho vykopali, ovlivnilo by to strukturu ledu, takže zůstane pohřben po další dva měsíce,“ informoval BBC. Kluziště by se mělo rozebírat totiž až na začátku ledna 2025.

Je jasné, že rozpačitost dělníka se u jeho dcery nesetkala zprvu s pochopením. „Moje dcera nebyla zpočátku spokojená, zvláště když si právě koupila nové pouzdro na telefon,“ informoval britský portál s tím, že po krátké době „vychladla“. Avšak až po příslibu dočasné náhrady za její iPhone, kterému byl neplánovaně dopřán dlouhý zimní odpočinek.

Pravděpodobněji však bude muset dělník ve finále řešit stálou náhradu, je totiž prakticky nemožné, aby byl telefon po jeho vysvobození z ledové hrobky zcela v pořádku. Portál PhoneArena se s odkazem na trojici fotoaparátů domnívá, že jde o iPhone ve verzi Pro či Pro Max, které sice již od číselné řady 12 odolají vodě do hloubky šesti metrů po dobu až 30 minut, ale na dlouhodobé ledové sevření Apple své telefony netestoval.

Nicméně jsou známy případy, kdy iPhony bez většího poškození přežily různé nehody. Jedním z takových případů je nález iPhonu na dně řeky Wye v anglickém hrabství Gloucestershire. Owain Davies o něj přišel vinou kamaráda v srpnu 2021 při sjíždění řeky, v červnu 2022 jej pak obalený bahnem našel Miguel Pacheco. Po téměř roční nedobrovolné koupeli byl iPhone překvapivě funkční. Ke šťastnému shledání majitele s jeho utopeným iPhonem došlo i v dubnu 2021 na Tchaj-wanu. Díky extrémnímu suchu jej našel na dně vyschlého jezera, do kterého mu spadl v březnu 2020 při paddleboardingu. Nutno však dodat, že v tomto případě byl telefon uložen v pouzdře utěsněném proti vodě.