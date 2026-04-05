Pennyová si blíže nespecifikovaný iPhone objednala loni v listopadu u britského operátora EE. Radost z blížícího se doručení nicméně narušil fakt, že první pokus skončil neúspěšně. Na klidu adresátce nepřidal ani to, že na fotografii zaslané kurýrem společnosti DPD, která balíček doručovala, byla zachycena ulice, kterou nepoznávala.
Nicméně následujícího dne se balíčku dočkala. Jenže následoval šok, když z něj vyndala úplně jiný obsah.
„Když jsem ho otevřela, tak se ukázalo, že obsahoval balíček vrtáků a ne telefon,“ uvedla pro britský portál BBC s tím, že při bližším zkoumání balíčku si všimla nesrovnalostí.
„Bylo vidět, že štítek byl opatrně sloupnut,“ uvedla a dodala, že na balíčku bylo také zjevné, že byl kýmsi opatrně rozlepen a následně znovu zalepen.
Reklamace u doručovací společnosti skončila neúspěšně. DPD podle BBC odpověděla, že z fotografie pořízené kurýrem při doručení balíčku, která mimochodem byla podle Pennyové rozmazaná, není patrné, že by s ním bylo jakkoli manipulováno. Nezbývalo tak nic jiného, než se obrátit přímo na operátora EE.
Informoval, že reklamaci Megan Pennyové prošetřil a přislíbil, že zákaznici zašle náhradní zařízení. „Zároveň jí na účet připíšeme kredit jako omluvu za její zkušenost,“ uvedl operátor.
Prý dostali jiný iPhone. Operátor reklamaci smetl
Zatímco Pennyová se svou reklamací u společnosti EE uspěla, tak Tony Deeley z britského Looe takové štěstí neměl. Operátora kontaktoval poté, co jeho žena o loňských Vánocích namísto objednaného iPhonu vyndala z krabičky úplně jiný model odlišné barvy a s odlupující se ochrannou folií na displeji. Deeley podotkl, že v krabici chyběla nabíječka a telefon ani nešlo zapnout.
Jenže s reklamací u EE neuspěl. Společnost informovala, že případ pana Deeleyho na základě předložených důkazu důkladně přezkoumala a neshledala žádné známky procesní chyby při doručení telefonu. S tím se však adresát odmítl smířit.
Uvedl, že operátor obdržel všechny důkazy, které potřeboval. Jenže třeba fotografie telefonu či jeho balení si vůbec nevyžádal.
„Zcela ignorují práva zákazníků a prochází jim to,“ reagoval Deeley rozhořčeně pro BBC s tím, že chování operátora nemůže uvěřit.
Ten si však stojí za svým stanoviskem. „Zařízení bylo doručeno bezpečně a obal nebyl poškozen,“ reagoval pro britský portál. V podobném duchu reagovala i společnost DPD, podle níž nebyly v systému nalezeny žádné fotografie dokumentující případné poškození Deeleyho zásilky a žádné zjevné poškození obalu nebylo patrné ani z fotografie potvrzující její doručení.
„Na základě dostupných důkazů jsme nemohli stížnosti pana Deeleyho vyhovět,“ uvedla pro BBC společnost EE.