Záhadný mobil bude mít neuvěřitelný foťák. K čemu to však bude?

Čím vyšší číslo v papírových parametrech mobilního fotoaparátu je, tím lákavěji telefon pro mnohé potenciální uživatele působí. Vysoké rozlišení fotočipu navíc mobilní výrobci rádi využívají coby marketingový nástroj. Je to vcelku logické: fotografie se od tradičních kompaktních foťáků přesouvá do sféry mobilních telefonů. Důvod je nasnadě: jde vskutku o výjimečné chvíle, kdy člověk nemá po ruce svůj smartphone.

Ať jde tedy třeba jen o dokumentování výletů či rodinných událostí nebo na druhé straně kreativní focení s uměleckým nádechem, bude pro mnohé uživatele jedním z hlavních rozhodujících faktorů při výběru smartphonu právě i rozlišení fotosnímače. Jemnější snímače totiž dokážou zachytit výrazně více detailů. Mobilní výrobci tak v tomto ohledu neusínají na vavřínech.

Dokazuje to i nejnovější únik čínských únikářů Digital Chat Station, kteří naznačují příchod „nejmegapixovatělejšího“ mobilu. Na čínské sociální síti Weibo zveřejnili strohou informaci o obřím 192MPix rozlišení. Doprovází ji také zmínka o procesoru SM7250. Tedy o Snapdragonu 765, který společnost Qualcomm představila koncem loňského roku (více viz S novým snapdragonem už 5G smartphony nebudou stát majlant). Není to náhoda, ISP Spectra 355 totiž teoreticky obslouží právě i snímač s tak obřím rozlišením.

Ten by tedy neměl být výsadou nějakého top smartphonu, vzhledem k avizovanému procesoru by mělo jít naopak o zástupce střední třídy. V úniku Digital Chat Station nicméně schází jakýkoli náznak konkrétního výrobce, který by takový telefon měl uvést na trh.



Portál Android Authority v této souvislosti zmiňuje hned dvě značky. A to konkrétně LG, které by mělo v květnu představit model G9 ThinQ 5G, u něhož se očekává nasazení právě výše zmíněného procesoru. Připomíná nicméně také čínské Xiaomi, které již v minulosti dokázalo, že umí vyrobit telefon střední třídy se špičkovými vybranými parametry. Třeba i cenově přijatelný model s vysokým rozlišením fotosnímače.

Detailní snímky a sociální sítě nejdou dohromady

Je však nutné si položit otázku, zda-li běžný mobilní uživatel tak jemný snímač ještě vůbec využije. Jaké procento z nich si mobilní fotografie tiskne nebo z nich nechává vyrobit fotoobrazy? Drtivá většina snímků vzniká totiž za účelem jejich zveřejnění na sociálních sítích. To vzhledem k velkému množství uživatelů klade velmi vysoké nároky na datová úložiště, sociálních sítě tedy nahrávané snímky komprimují. A to velmi výrazně.



Například snímek, který má v originální podobě rozlišení 5 120 x 3 840 pixelů a objemově 8,56 MB, má po nahrání na Facebook jen 120 kB při rozlišení 1 080 x 810 pixelů.

Není pochyb, že při kvalitně odladěném softwaru dokážou mobily se snímačem s obřím rozlišením pořizovat opravdu působivě detailní fotografie. Nicméně k čemu to, když drtivá většina z nich bude následně kvalitativně degradována právě zveřejněním na sociálních sítích? Nebo vůbec „neopustí“ mobil? V této souvislosti je nutné zmínit i výrazně vyšší objemové nároky na úložiště, tedy nejen to uživatelské přímo v telefonu, ale i cloudové řešení.

V čem ovšem může být výrazná výhoda takového snímače, je noční focení. Dobře odladěný software bude totiž z jeho jemnosti těžit, díky slučování většího počtu okolních pixelů by tak i při velmi nuzných světelných podmínkách mohly být výsledkem překvapivě velmi kvalitní noční snímky.

Jakkoli je využití fotosnímačů s obřím počtem megapixelů diskutabilní, tak pro výrobce je zjevně jednou z hlavních kategorií, na kterou se budou i v budoucnu zaměřovat. To naznačuje i společnost Qualcomm, která portálu Android Authority potvrdila, že s partnery již pracuje na senzoru s rozlišením vyšším než 200 megapixelů. Takový však bude výsadou již špičkových modelů, takto vysoké rozlišení podporuje totiž aktuálně nejvýkonnější procesor Snapdragon 865 (více viz Qualcomm odhalil nejvýkonnější procesor pro příští top modely s Androidem).