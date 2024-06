Internet řeší záhadu tajemného iPhonu. Nemá jeden z nejobvyklejších prvků

Fotografii tajemného iPhonu zveřejnil na diskuzním fóru Reddit uživatel dopeyout. Telefon se od běžné produkce Applu v jednom ohledu výrazně liší. Postrádá totiž hlavní fotoaparát včetně blesku. To, co na první pohledu působí jako logo na displeji čerstvě zapnutého iPhonu, je ve skutečnosti logo na jeho zádech.

Autor snímku neuvádí konkrétní model iPhonu, z opotřebení zad je však patrné, že nějaký ten pátek již pamatuje. Například arménský portál News.am se domnívá, že jde o iPhone 11. Podle autora snímku jde o telefon jeho známého, který pracuje v blíže neručené jaderné elektrárně, v níž jsou zakázány jakékoli fotoaparáty.

Záhadný iPhone bez fotoaparátu

To však někteří diskutéři, podle nichž může jít i o zařízení určené pro armádu, na základě osobních zkušeností rozporují. Komerční elektrárny podle nich taková opatření nedělají, státem kontrolované naopak nikoho s telefonem dovnitř nepustí. Případně je minimálně nutné telefon před vstupem do konkrétních oblastí odložit do uzamykatelné skříňky.

Třeba uživatel Dr_Tron napsal, že u nich v závodech mohou mít všichni zaměstnanci u sebe svůj běžný mobil. Dodal, že samozřejmě nesmí fotit citlivá zařízení. Připustil však, že ve státních zařízeních mohou být bezpečnostní pravidla přísnější.

„Podle mých zkušeností je to v elektrárnách a výzkumných zařízeních odlišné,“ dodal uživatel heykidslookadeer s vysvětlením, že výzkumná zařízení se více obávají zpravodajských hrozeb, zatímco elektrárny spíše těch fyzických. Coby zaměstnanec elektrárny totiž mohl používat veškerou vlastní elektroniku bez výraznějšího omezení, zatímco ve výzkumných zařízeních byla kontrola nad takovými zařízeními důkladnější.

iPhone si upravíte i doma

Přímo Apple ovšem iPhony bez fotomodulu nevyrábí. Kde se tedy tento přístroj vzal? Jde o telefon předělaný některou ze společností, které se na takovéto úpravy specializují. Ze standardního telefonu odstraní všechny fotoaparáty, tedy patrně i ten čelní, a zadní kryt nahradí vlastním bez fotomodulu. Takové telefony pořizují společnosti, které se snaží zabránit jakémukoli úniku důvěrných informací. Pořídit si jej však může prakticky kdokoli.

Třeba u v komentářích pod fotografií na Redditu zmíněné společnosti NonCam, která se úpravou iPhonů na zařízení bez fotoaparátu specializuje od roku 2011. Jak sama uvádí, takto přizpůsobené originální iPhony vyrábí zejména pro zákazníky pracující v ropných či plynárenských společnostech, armádě nebo laboratořích.

Ceny přizpůsobených iPhonů začínají na částce 1 043 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 24 tisíc korun. A to není vůbec málo. Na takovou sumu totiž vyjde letitý iPhone 6S s 64GB pamětí, přitom ceny repasovaných kusů se na českém trhu pohybují okolo 1,7 tisíce korun. Nicméně k dispozici jsou také iPhony 7, 8 a SE (2020).

Kdo se však cítí na to „vyrobit“ si iPhone bez fotoaparátu svépomocí, ten výrazně ušetří. Společnost NonCam má v nabídce i konverzní sady za 250 dolarů (přibližně 5,8 tisíce korun). Pro kromě výše zmíněné modely jsou k dostání i pro ještě starší iPhony 6 a 5s. Pro posledně zmíněný model vyjde konverzní sada jen na 216 dolarů (pět tisíc korun).

To singapurská společnost Mister Mobile specializující se na opravy mobilních telefonů je o poznání levnější. Avšak při využití její služby odstranění fotoaparátu, kterou nabízí nejen u iPhonů (počínaje modelem 4), ale i dalších vybraných smartphonů, se nového zadního panelu bez fotomodulu nedočkáte

Nutno dodat, že nabídka této služby souvisí s výkonem základní vojenské služby v Singapuru, většina zdejších armádních táborů totiž zakazuje držení chytrých telefonů s fotoaparátem. V závislosti na vnitřních směrnicích daného tábora se tak volí i způsob, jak u daného telefonu zamezit možnosti s ním fotografovat. Zákazník může vybírat mezi opískováním čočky, jejím zakrytí kusem materiálu zevnitř či epoxidovou vrstvou zvenčí nebo, pokud je to u daného smartphonu možné, fyzickým odstraněním snímačů.

U většiny smartphonů včetně iPhonů, a to až do předloňských „čtrnáctek“, tato úprava vyjde na 38 singapurských dolarů, tedy v přepočtu 650 korun. U iPhonů 15/15 Pro se pak připlácí dalších deset singapurských dolarů (171 Kč), v přepočtu tak odstranění foťáku vyjde na zhruba 820 korun. Podle portálu Digital Trends jde o reverzibilní, tedy vratnou úpravu. Po dokončení vojenské služby si tak uživatel může nechat telefon vrátit do původního stavu.