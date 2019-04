Moře u Bretaně už roky vyplavuje telefony s kocourem Garfieldem

11:39 , aktualizováno 11:39

Je to záhada, kterou se místní snaží vyřešit desítky let. Moře u francouzské Bretaně na pobřeží už roky vyplavuje telefony ve stylu komiksové postavičky kocoura Garfielda. Teprve teď se povedlo přijít na to, odkud se berou.