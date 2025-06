Je to další příběh se šťastným koncem, v němž sehrál klíčovou roli malý pomocník z produkce Applu. Stejně klíčový byl i fakt, že redaktor technologického portálu, který v příběhu sehrál neméně důležitou roli, měl po ruce něco, co doma běžně neskladujeme. On byl však coby aktivní uživatel většího množství airtagů vždy připraven.