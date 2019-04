Vypečený dárek ke každému xiaomi. Antivir měl zadní vrátka

0:18 , aktualizováno 0:18

Malware je asi to poslední, co by uživatel ve svém smartphonu uvítal. Jenže škodlivý kód může být v zařízení hned po prvním spuštění, tedy mezi předinstalovanými aplikacemi. Právě to se stalo společnosti Xiaomi, na což upozornil výzkumný tým izraelské společnosti Check Point Research.