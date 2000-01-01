náhledy
Xiaomi představilo novou generaci hodinek série Watch, které tentokrát nabízejí plnohodnotný operační systém WearOS, prémiovou konstrukci a pokročilou sadu senzorů. Cena je vzhledem k výbavě vlastně docela rozumná.
Ačkoliv Xiaomi Watch 5 není zdaleka prvním modelem s operačním systémem WearOS, jde rozhodně o nejpokročilejší model, jaký kdy výrobce nabízel. Hodí se navíc jak na sport, tak na parádu.
Novinka je standardně dostupná pouze v jedné velikosti (47 mm) a ve dvou barevných variantách – černé s černým páskem a stříbrné se zeleným páskem.
Řemínek standardně dostanete silikonový, lze si jej však vyměnit za vlastní (standardní 22mm rozměr).
Pouzdro hodinek působí opravdu prémiovým dojmem, je totiž vyrobené z nerezové oceli. Hodinky jsou pak voděodolné do tlaku pěti atmosfér, reálně jsou tedy vhodné na plavání.
Zvýšenou ochranu má i displej, a to díky safírovému sklu, které jej bude výborně chránit proti poškrábání. A co víc, safír kryje i spodní stranu pouzdra.
Displej má jinak průměr 1,54 palce a jemné rozlišení 480 × 480 pixelů. Jde o AMOLED panel s obnovovací frekvencí 60 Hz.
Maximální jas pak dosahuje parádní hodnoty až 1500 nitů. Čitelnost za jasného dne tedy nepředstavuje žádný problém.
V balení s hodinkami najdete pouze magnetickou nabíjecí podložku s USB-A koncovkou, nabíjecí adaptér musíte mít vlastní.
Kapacita baterie hodinek je naprosto skvělá, najdete zde totiž ohromný 930mAh akumulátor, který zajistí v dané kategorii zařízení nadprůměrnou výdrž.
Konkrétně by to mělo být šest dní standardním stylem používání nebo až 18 dní v úsporném režimu. To sice nezní tak fantasticky v porovnání s konkurencí, ale je třeba mít na paměti, že jde o model s plnohodnotným operačním systémem WearOS.
To znamená, že dostanete možnost instalovat i aplikace třetích stran, což se pojí s výrazně širší funkcionalitou, než jakou nabídnou hodinky s uzavřeným systémem.
O výkon se stará hodinkový čip Snapdragon W5 Gen 1 a 2 GB operační paměti. Do hodinek si dále můžete nahrát až 32 GB vlastních dat.
Senzorová výbava je rovněž pokročilá, vedle běžných snímačů hlídajících vaše zdraví nechybí třeba také měření EKG.
GPS připojení je samozřejmostí, zde i s podporou multifrekvenčního příjmu.
S hodinkami díky NFC v kombinaci se systémem Wear OS pohodlně zaplatíte i v obchodě.
Co je trochu škoda, že se hodinky neprodávají ve variantě s eSIM, takže nejde zajistit, že budou fungovat zcela samostatně a musí být propojeny s telefonem. Navíc to jde pouze s modely s Androidem, nikoliv s iOS.
Hodinky díky mikrofonu a reproduktoru podporují i hlasové hovory, ale opět pouze prostřednictvím propojeného mobilu.
A co cena? Vzhledem k výbavě se dá očekávat, že půjde o prémiový model s odpovídající cenou, ale výrobce za ně chce 6 999 korun, což je vlastně docela rozumná cena.
Na oficiálním e-shopu výrobce navíc můžete dostat ještě slevu dalších 10 %, hodinky tedy v takovém případě vyjdou pouze na 6 300 korun.
