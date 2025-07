13:14

Xiaomi již tuto sobotu otevře první oficiální obchod v České republice. A to na západním okraji Prahy, v nákupním centru Metropole Zličín. Společnost si při této příležitosti přichystala pro návštěvníky, kteří do nového Xiaomi Storu zavítají, řadu slev i dárků. Ovšem jen po první dva víkendové dny, a to do vyprodání zásob.