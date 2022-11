Do kapsy by se nevešel. Xiaomi má koncept mobilu s výměnným objektivem

Xiaomi letos uvedlo na domácí, čínský trh pořádné smartphonové fotomonstrum (my jsme si jej jen krátce vyzkoušeli). Model 12S Ultra je prakticky to nejlepší, co byl výrobce schopný sehnat – i co se po stránce fotoaparátu týče. Navíc mu s vývojem pomáhá i legendární značka Leica. I to je mu však málo, a tak nyní přišla firma s konceptem nápadně podobným modelu 12S, který však fotografické možnosti posouvá ještě o pořádný kus dál díky vyměnitelnému objektivu.

Smartphone má přitom na zádech stále stejnou sestavu fotoaparátů jako klasický 12S Ultra, jsou však uspořádány okolo palcového senzoru s rozlišením 50 Mpix bez další optiky. Celý zadní modul s fotoaparáty zároveň slouží jako bajonet pro připevnění objektivu ze systému Leica M.

Senzor ovšem kryje sklo a mobil se tak v tomto ohledu od digitálních zrcadlovek odlišuje, neboť má stále ochranu proti poškození či prachu i v případě, že objektiv není nasazený. Na druhou stranu to však znamená, že jde o optický člen navíc, který může mít nějaký (byť zanedbatelný) vliv na kvalitu výsledné fotografie.

Bajonet na upevnění objektivu je krytý speciálním prstencem, který musíte nejdřív odšroubovat, než objektiv nasadíte. To v praxi znamená, že objektivy sice používat můžete, ale také vůbec nemusíte a telefon bude stále fotit velice obstojně zbylými senzory. V případě, že chcete pozvednout kvalitu vašich fotek a máte objektiv po ruce, vám nic nebrání.

Tento koncept není úplně přelomový, chytrá zařízení s výměnnými objektivy tu už v minulosti byla. Vzpomeňme si například na Samsung Galaxy NX, což však byl spíš foťák s dotykovým displejem a operačním systémem Android. Zároveň bylo v minulosti možné pořídit si také extra optické členy k fotoaparátu smartphonu, byť nešlo přímo o plnohodnotné objektivy. Jeden takový měl například opět Samsung.

Xiaomi vyrobilo tento prototyp pouze v omezeném množství deseti kusů a není jasné, zda jej má v plánu začít vyrábět sériově. Přesto jde o funkční zařízení, které si dokonce vybraní zájemci mohou pořídit. Cena je však opravdu extrémní, Xiaomi si totiž bude účtovat okolo tří set tisíc čínských jüanů, což je v přepočtu asi jeden milion korun.