Další skládačka na obzoru. Xiaomi patrně uvede vlastní chytré véčko

Letošní rok bude ve znamení skládacích smartphonů. Výrobci, kteří s nimi přišli mezi prvními, se totiž chystají představit nové generace a dočkat bychom se měli i novinek od těch, kteří teprve vlastní skládací model dokončují (například Vivo, Oppo či Google) nebo do segmentu ohebných smartphonů vstoupili teprve nedávno.

To je případ třeba čínského Xiaomi, které reálný výsledek dlouhého vývoje uvedlo na trh teprve letos v březnu (viz Xiaomi má vlastní ohebný smartphone. Napodobuje Samsung, a to i názvem). Do konce roku má totiž podle portálu AndroidAuthority uvést na trh další skládací model. Spekulace o dodavatelích displejů naznačují, že by očekávaná novinka mohla rozvířit vody smartphonových véček. Už z ceny modelu Mi Mix Fold lze usuzovat, že by mohlo jít o výrazně levnější alternativu k Samsungu Galaxy Z Flip a Motorole Razr 5G.

K dosažení přívětivější ceny by mohl přispět i fakt, že by nové skládací xiaomi mohlo převzít pár prvků výbavy od svého už na trh uvedeného „sourozence“. Podle čínského únikáře Digital Chat Station by novinka měla být osazena stejným hlavním fotoaparátem s 108Mpix rozlišením, baterie by měla disponovat srovnatelnou kapacitou. Totožný by měl být i procesor, tedy stále nejmodernější Snapdragon 888. Podle únikáře je důvodem hlavně to, že Xiaomi by novou skládačku mělo uvést ještě předtím, než Qualcomm představí novou generaci nejvýkonnějšího čipu. Té bychom se podle AndroidAuthority měli dočkat až v prosinci.

To ovšem neznamená, že by Xiaomi nepřišlo i s něčím novým, co Mi Mix Fold nenabízí. Vylepšení se má dočkat třeba selfie fotoaparát, ale i samotný hlavní displej. Dodat by jej měl opět Samsung a jeho předností by měla být vyšší obnovovací frekvence. A to 120 Hz oproti 60 Hz v případě čínského foldu. V případě externího displeje by mělo Xiaomi zůstat u stávajících 90 Hz.

Dodavatelem sekundárního zobrazovacího panelu má být čínská společnost China Star Optoelectronics Technology (CSOT). Tento fakt podle portálu naznačuje, že namísto smartphonu, který po rozložení nabídne displej velikosti tabletu, se tentokrát dočkáme modelu s véčkovou konstrukcí. Podotýká nicméně, že Xiaomi stále nic oficiálně nepotvrdilo a neukázalo ani žádný koncept.

Je však pravdou, že uvedení další skládačky, která by se podobala modelu Mi Mix Fold, by bylo ze strany Xiaomi poněkud zvláštním krokem. Prakticky nic nenaznačuje ani to, že by mohlo jít třeba o levnější derivát, tedy o snahu výrobce zaujmout širší spektrum potenciálních zákazníků. Natož že by chystaný model měl být nástupcem toho stávajícího. Na to, aby se výrobci v případě skládacích modelů pouštěli do půlročního cyklu, co se týče představení nástupců, je ještě příliš brzy.