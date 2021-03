Skládačka od Xiaomi je možná na spadnutí, naznačuje další únik prototypu

Jsou to více než dva roky, co Xiaomi prostřednictvím známého únikáře Evana Blasse své příznivce poprvé poškádlilo nápaditým prototypem skládacího smartphonu. Už tehdy zaujal nezvyklým dvojím přehnutím displeje (více viz Skládací smartphone od Xiaomi ohnete dvakrát. Vypadá senzačně). Fantasticky působí i dnes, stále by značně rozčeřil vody v segmentu skládacích smartphonů. Nicméně se zdá, že čínský výrobce dá patrně přednost již osvědčené konstrukci.

Naznačily to již snímky z letošního ledna, které zachycují prototyp ohebného smartphonu se softwarovým rozhraním od Xiaomi. Z nich je patrné, že se výrobce vydal cestou konkurence, a to konkrétně Samsungu. Tajemný prototyp se totiž velmi podobá třeba současnému Samsungu Galaxy Z Fold 2, oproti někdejší nahozené udičce si tak Xiaomi patrně vystačí s jedním přehnutím (více viz Smartphonový paparazzi vyfotil prototyp ohebného xiaomi).

Kdo přesto doufal v možnost, že se první „skládačka“ od Xiaomi bude nakonec přehýbat po obou bocích, tak má po fotografiích zveřejněných na čínském webu igao7 zjevně skutečně smůlu. Zachycena je na nich samotná konstrukce údajného skládacího xiaomi. Tedy nejen oba zadní panely, kdy ten levý by měl být osazen 6,38" vnějším displejem, ale díky absenci vnitřní části s flexibilním displejem (jeho úhlopříčka by měla být 8,03") i celý hliníkový rám včetně odkrytého mechanismu kloubu. Takový pohled je běžnému uživateli standardně zapovězen. Snímky mimo to ukazují, že při rozevřeném telefonu je vnější část kloubu zcela zakryta.



Příslušnost k Xiaomi tentokrát prozrazují nápisy na pravém zadním panelu, které rovněž naznačují příslušnost telefonu k modelové řadě Mi Mix. Podivně řešený fotomodul, respektive to, co jej vzdáleně připomíná, naznačuje, že jde stále jen o prototyp. Není ovšem vyloučeno, že v tomto případě neschází už jen jeho obvyklé překrytí.

Nové snímky každopádně potvrzují, že skládací xiaomi bude mít v zavřeném stavu displej uvnitř zařízení, byť více než dva roky starý prototyp lákal na displej na vnější straně složeného telefonu. Takto svůj první ohebný smartphone řešil třeba konkurenční Huawei, displeje modelů Mate X a Mate Xs tak byly podstatně náchylnější na mechanické poškození. S druhou generací (Mate X2) představenou letos v únoru nicméně společnost převzala osvědčený koncept Samsungu (více viz Huawei zahodil svůj design skládačky a vsadil na konkurenční).

Jak aktuální prototyp Xiaomi, tak únorová novinka Huaweie ukazují, že přes prvotní snahu prorazit s vlastním řešením se výrobci budou patrně držet již osvědčené konstrukce jihokorejského rivala. Tedy minimálně prozatím.

Uvidíme, čeho se v tomto segmentu dočkáme za pár let. Vizí byla, je a bude spousta, ale málokterá se promění v reálný a především uživatelsky přívětivý ohebný smartphone. Minimálně Xiaomi opakovaně prostřednictvím patentů ukazuje, že nouzí o vize netradičních smartphonů rozhodně netrpí (viz Xiaomi vymýšlí novou koncepci smartphonu, displej přeteče až na záda).