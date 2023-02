Jejich supernabíječka nabije mobil už za pět minut. Z nuly na sto procent

Úplně vybitá baterie dobitá do plného stavu za méně než pět minut. To není utopie, ale v případě čínské značky Redmi, která spadá pod Xiaomi, demonstrace její nové technologie rychlého nabíjení. Potvrzuje to videem, které zveřejnila na čínské sociální síti Weibo. Ukazuje v něm, jak rychle dokáže její nová ultrarychlá nabíječka s 300W výkonem dobít 4 100mAh baterii upraveného Redmi Note 12 Pro+ (standardně má 5 000mAh baterii).

Už za něco málo přes dvě minuty je baterie telefonu nabita na polovinu své kapacity, to je dost energie na několikahodinový provoz. Z videa je mimo to patrné, jak výrazně se v průběhu nabíjení výkon nabíječky mění. Už při čtyřech procentech překračuje 250 W, téměř dvě minuty se pak hodnota drží okolo 280 W. Svého maxima dosáhne při 63 %, výkon se v tu chvíli pohybuje těsně pod hranicí 291 W. Poté již kontinuálně klesá. Nicméně proměnlivý výkon je jedním z bezpečnostních opatření, a to i s ohledem na životnost baterie.

Po čtyřech minutách a 55 sekundách sice baterie hlásí 100% nabití, nicméně byť video končí o páté minutě, tak je patrné, že v tu chvíli ještě nabíječka do baterie „tlačí“ energii. Oznámení o ukončeném dobíjení se tak na displeji telefonu objeví reálně o dalších pár sekund později.

Není však jasné, kdy se u smartphonů Redmi, potažmo Xiaomi podpory takto rychlého nabíjení dočkáme. Aktuálně Xiaomi nabízí převážně modely s maximálně 120W rychlonabíjením. Výjimkou je Redmi Note 12 Discovery, tedy první komerční telefon, který překonal 200W hranici. Podporuje totiž 210W nabíjení. V kontextu s tímto redmi se dá porovnat, jak moc výrazný skok 300W technologie představuje. Zatímco v jejím případě byla 4 100mAh baterie upraveného Notu 12 Pro+ nabita za pět minut, tak o jen 200 mAh větší baterie modelu Note 12 Discovery se za stejnou dobu nabije na pouhých 66 %.

Obojí jsou přitom skvělé výsledky, protože v případě, kdy třeba těsně před odchodem z domova zjistíte, že máte vybitý telefon, jej postačí k nabíječce připojit třeba na dvě tři minuty a i za tak krátkou dobu si zajistíte dostatek energie na několikahodinový provoz, tedy třeba na celý zbytek dne.

O prvenství, co se výkonu nabíječky týče, se Redmi přetahuje se značkou Realme. I ta se totiž snaží tento parametr neustále vylepšovat, což dokazuje v polovině února představeným modelem GT Neo 5. Ten totiž vedle běžné varianty existuje i v provedení s podporou extrémně rychlého 240W nabíjení. V současnosti tak Realme drží prvenství z pohledu komerční dostupnosti telefonu s takto výkonným nabíjením. Nicméně Redmi nyní ukázalo, že zvládá ještě vyšší výkon. Jenže na komerčně dostupný model, který tuto přednost přinese na trh, si ještě pár měsíců počkáme.