Pokud nechcete za tablet příliš utrácet, tak toto je hezky levný kousek

Levné tablety nemají zrovna nejlepší pověst, ovšem najdou se i výjimky. Celkem nadějně působí novinka Xiaomi Redmi Pad SE. Umí nabídnout celkem slušnou výbavu, ze kterou však nemusíte nijak drasticky připlácet. Vypadá to na vhodný model především pro mladé uživatele, kteří chtějí hlavně sledovat filmy a seriály či hrát hry.

Novinka se pyšní velkým 11palcovým displejem s rozlišením 1 200 × 1 920 pixelů, což sice znamená, že rastr obrazovky bude trochu hrubší, ovšem stále vzhledem k ceně plně dostačující. Jde o IPS panel s rychlejší 90Hz obnovovací frekvencí, což potěší. Obrazovka navíc nabídne speciální čtecí režim, který by tolik neměl unavovat oči, pokud chcete tabletem nahradit čtečku knih.

O výkon se stará procesor střední třídy Snapdragon 680 společně se 4 GB operační paměti. To by mělo na většinu běžných her pohodlně stačit. K dispozici je dále 128 GB prostoru pro data, ten dále můžete rozšířit microSD kartou. Tablet dokonce disponuje čtyřmi reproduktory s podporou technologie Dolby Atmos.

Fotoaparáty u tabletů nejsou příliš důležitá část výbavy, i tak se ovšem hodí vědět, že zadní fotoaparát má rozlišení 13 Mpix a přední pak 8 Mpix. Tablet disponuje také velkou 8 000 mAh baterií, která se nabíjí maximálním výkonem 10 W. Fyzická konektivita zahrnuje jak USB-C, tak sluchátkový konektor.

Zajímavá je samozřejmě hlavně cena modelu, která aktuálně v rámci uvedení na trh činí příjemných 3 990 korun. Pokud jej nestihnete nakoupit do 27. srpna, cena se o pětistovku navýší. Na výběr máte mezi šedou a zelenou barevnou variantou.