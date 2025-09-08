„Přestože je počet známých incidentů malý, aby byla zajištěna vysoká kvalita produktů, společnost Xiaomi se rozhodla zahájit stahování dotčených jednotek z trhu,“ upozornila čínská společnost na problémovou powerbanku. Jde o Xiaomi 33W Power Bank 20000 mAh (model PB2030MI), tedy model s integrovaným kabelem a výkonem 33 W v provedení s 20 000mAh baterií.
Tato powerbanka, jejíž cena se pohybuje okolo 700 korun, je v prodeji i na českém trhu. Dostupná je v světle krémové a modré barvě. Problémovou je podle Xiaomi šarže vyrobená mezi srpnem a zářím loňského roku, v níž je použita konkrétní baterie od externího dodavatele, která není pravděpodobně schopna za určitých podmínek optimálně fungovat a hrozí tak riziko její exploze.
Xiaomi proto zákazníky vyzývá ke kontrole sériového čísla prostřednictvím speciální webové stránky. Společnost na ní mimo jiného zákazníkům radí, kde mají toto číslo na powerbance hledat – jeho umístění se totiž v závislosti na verzi produktu liší.
Podle portálu Notebookcheck se celosvětová svolávací akce týká celkem 146 891 kusů této powerbanky. Původně se „svolávačka“ týkala jen domácího čínského trhu, Xiaomi ji spustilo 29. srpna. Zákazníci s powerbankou, na kterou se po ověření sériového čísla vztáhne stažení z trhu, mají nárok na vrácení pořizovací ceny v plné výši.
Společnost nabízí dvě možnosti vrácení problémové powerbanky: osobně v prodejně Xiaomi či prostřednictvím online procesu. V druhém případě však bude na každém uživateli, aby vadnou powerbanku sám ekologicky zlikvidoval, což musí doložit fotografiemi/videem. V obou případech platí, že sériové číslo příslušné powerbanky musí být jasně viditelné, jinak nebude možné stažení z prodeje dokončit a zákazník tak nebude mít nárok na vrácení peněz.
Xiaomi podotýká, že powerbanky PB2030MI, které nespadají do svolávací akce, mohou zákazníci bez obav nadále používat. V jejich případě žádné riziko vznícení baterie nehrozí.