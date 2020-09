Xiaomi pochopilo podstatu skládacích smartphonů. Provedení však pokulhává

Displeje běžných smartphonů, dá se říci, dosáhly maximálních rozměrů, výrobci totiž potřebují udržet těla zařízení v uživatelsky použitelných mezích. Přispěla k tomu minimalizace rámečků okolo displeje, jenže i ta má své limity. Výrobci však chtějí uživatelům nabídnout výrazně větší zobrazovací plochu.

To se jim daří plnit díky nástupu skládacích smartphonů. Původní myšlenka byla, že zařízení standardních rozměrů se rozložením promění v tablet. Zatím však může být řeč spíše o jakémsi kapesním vydání tabletu.

Zvrátit by to mohlo čínské Xiaomi. I to již dříve poodkrylo pomyslnou pokličku vývoje, když zveřejnilo videa zachycující prototyp jeho skládacího smartphonu. Ten je jiný než jakýkoli z již dostupných modelů na trhu. Jeho jediný displej se překládá ve dvou místech (více viz Skládací smartphone od Xiaomi ohnete dvakrát. Vypadá senzačně). A v tomto duchu se nese i nedávno schválený patent, který vystihuje podstatu takovýchto zařízení.

Předmětem patentu, který byl podle nizozemského portálu LetsGoDigital schválen 18. září, je skládací smartphone Xiaomi, jehož dominantou je obří flexibilní displej. Telefon je sestaven ze třech částí, myšlenka přehýbání displeje ve dvou místech zůstala zachována. Nicméně provedení je naprosto odlišné od toho, co Xiaomi dříve prezentovalo.

A to zejména co se počtu displejů týče. Kromě rozměrného displeje tabletového rozměru je tu ještě druhý, vnější. Ten je k dispozici uživateli při složeném telefonu, není nutné jej pokaždé rozevírat. Menší displej, stejně jako ten velký, má minimální rámečky, kromě toho má i moderní průstřel pro selfie kamerku. Takové „vymoženosti“ je tabletový displej prostý, v tom se liší třeba od Samsungu Galaxy Fold 2 5G, jehož vnitřní panel rovněž disponuje průstřelem pro fotoaparát.

Nezvyklé je skládání telefonu. Při velkém displeji k uživateli se pravá téměř třetina telefonu překládá dopředu před středovou část, levá část s menším displejem opět dopředu k uživateli. Pravá část se tak ocitne v útrobách složeného telefonu. A stejně tak i rozměrný flexibilní displej, byť nizozemský portál informuje o tom, že část velkého displeje se nachází na „zádech“ složeného zařízení.

To by se ovšem zařízení muselo skládat ve tvaru písmene Z, tedy pravá část telefonu při velkém displeji otočeném k uživateli by se musela ohýbat dozadu. Jenže z patentových nákresů složeného zařízení je patrné, že obě okrajové části se při pohledu na velký displej ohýbají směrem k uživateli. Nutno dodat, že zavádějící je i šrafování v patentových nákresech, kdy displejové části jsou zjevně odlišeny šikmými čárami, zatímco na ostatních plochách telefonu jsou buď svislé, nebo vodorovné.

Jedno je zjevné hned na první pohled. A to tloušťka složeného telefonu. Působí jako malá cihlička. V takovémto pojetí by to nebyl telefon na pohodlné nošení v kapse kalhot, naopak by vyžadoval samostatnou brašničku na opasek.

Je pravděpodobné, že v tomto případě zůstane jen u patentu. Podle dosavadních spekulací by Xiaomi mělo svou produkční smartphonovou „skládačku“ představit již začátkem následujícího roku a mělo by jít po vzoru Samsungu Galaxy Z Flip či Motoroly Razr o chytrý telefon véčkové konstrukce. Řada fanoušků by si nicméně jistě přála spíše zařízení vycházející z loni opakovaně ukázaného prototypu. Necháme se tedy překvapit, co nakonec čínský výrobce nabídne.

Prototypem skládacího smartphonu Xiaomi se pochlubil i spoluzakladatel značky Bin Lin: