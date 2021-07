Xiaomi má vizi skládacího smartphonu, který nemá druhý displej

Xiaomi si s uvedením vlastního skládacího smartphonu dalo poměrně načas. Model Mi Mix Fold se na trh dostal totiž až letos v březnu, k dostání je však jen v Asii. Nicméně do konce roku by měla společnost uvést i druhý skládací model, tentokrát by mělo jít o smartphonové véčko (více viz Další skládačka na obzoru. Xiaomi patrně uvede vlastní chytré véčko). Minimálně v případě již prodávaného modelu se čínská společnost inspirovala konkurenčním přístrojem. To však neznamená, že by neměla vlastní vize. Naopak má v tomto segmentu patrně velké plány.

Naznačuje to minimálně jeden z posledních patentů, na který tradičně upozornil nizozemský portál LetsGoDigital. Patentová dokumentace, která byla zveřejněna začátkem července, obsahuje dvě desítky nákresů poskytujících poměrně slušnou představu o finální podobě potenciálního produktu. Na první pohled přitom nápadně připomíná první generaci skládacího Huaweie Mate X. Stejně jako v jeho případě je totiž zadní část xiaomi opatřena výrazným hrbem, který nese početnou fotosestavu a při složeném stavu telefonu je nasměrován k uživateli. Oproti Huaweii je však Xiaomi opatřilo fotosnímači z obou stran.

Další na první pohled zřetelnou podobností je pak displej vně zařízení. Tedy jak se to vezme. Ve složeném stavu plochu telefonu směrovanou k uživateli skutečně pokrývá rozměrný displej, ten se však oproti huaweii nepřelévá přes pravý bok na záda telefonu, ale přes levý bok a mizí v útrobách složeného zařízení. Zvláštností patentu Xiaomi je totiž fakt, že hlavní i vnější část tvoří jediný flexibilní displejem. To znamená, že telefon nemusí být osazen sekundárním displejem a flexibilní displej nemusí být vně složeného zařízení jako v případě výše zmíněného skládacího smartphonu od Huaweie či jeho nástupce Mate Xs.



Po rozevření tak osobitě pojatý smartphone nabídne obvyklou velkou obrazovku o velikosti menšího tabletu. Toto řešení působí podstatně zajímavěji, ale bude také technologicky náročnější než v případě použití dvou samostatných displejů. Minimálně by bylo nutné vyřešit stabilní napnutí flexibilního displeje. Tedy zejména to, aby se displej při zavření telefonu kvůli ztrátě pnutí po celé jeho šířce ve své „čelní“ části nikde nezvlnil.



Není to však poprvé, co se s obdobným řešením setkáváme. Už loni v červenci designér Waqar Khan vytvořil pro německý portál Ratenzahlung koncept druhé generace skládacího huaweie využívající jediný flexibilní displej, který se přes bok telefonu přeléval do jeho přední části (více viz Fascinující displej přetéká přes hranu a ještě se ohýbá).

Uvidíme, zda s takovým řešením mobilní výrobci do budoucna skutečně přijdou. Zatím podobné vize zůstávají jen na papíře či v podobě virtuálního konceptu.