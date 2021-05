Xiaomi vymyslelo velmi složité řešení komplikovaného problému

Výrobci smartphonů už několik let řeší, jak se zbavit předního fotoaparátu, který však na telefonu musí zůstat. Hodně to souvisí s displejem. Ty se zvětšují, zároveň se zmenšují rámečky. Pak už nezbývá místo na foťák a další senzory.

Proto přišly první výřezy na kameru, následované průstřely. Někteří výrobci zkoušeli a občas stále zkouší výsuvné kamerky či celé části telefonu, aby byla přední kamerka dostupná, ale přitom se nezmenšila plocha displeje. Zatím převládají výřezy u levných mobilů a průstřely displeje u těch dražších a drahých.

Výsuvné foťáky se moc nechytily, každá mechanická součástka je potenciálním rizikem a je to zcela jistě i nákladnější řešení. Proto překvapí, že Xiaomi chce zkombinovat mechanické řešení a k tomu komplikované umístění kamerky pod displej.

První telefon s foťákem pod displejem představila společnost ZTE loni na podzim. Model Axon 20 5G vzbudil hodně pozornosti, aby následně v testech jeho řešení poddisplejové kamerky zcela propadlo. V praxi je to v podstatě nepoužitelné.

Přesto výrobci této variantě věří, i když musí řešit průhlednost displeje z jedné strany a nepostřehnutelnost otvoru ze strany vnější. A samozřejmě s limitovaným světlem si musí poradit i samotný fotoaparát.

Letos by kameru pod displejem měl dostat nový skládací Samsung Z Fold 3 a možná ještě nějaký další model od Samsungu. U skládacích modelů mají displeje jiné složení, možná pro podobnou instalaci vhodnější, ale to se teprve uvidí. Dalším mobilem se stejně umístěným fotoaparátem by mělo být xiaomi, opět zatím nepředstavený skládací model s ohebným displejem (jeden už Xiaomi má) a chystané Xiaomi Mi Mix 4. Dost pravděpodobně se přidají i další výrobci.

Je nanejvýš pravděpodobné, že další pokusy budou mnohem lepší než nepovedené ZTE. Nasvědčuje tomu i nový patent Xiaomi, na který upozornil server Letsgodigital. Z praktického hlediska je zde zmíněno řešení průhlednosti displeje. Pokud se aktivuje přední kamerka, tak se malá část displeje, která je nad jejím objektivem, deaktivuje.

To je asi nutné řešení. Ovšem samotnou kamerku Xiaomi pojalo velmi neobvykle. Vlastně v telefonu žádná samostatná přední kamera nebude. Pro selfie se bude používat jeden objektiv/snímač hlavního fotoaparátu, který se podle potřeby uvnitř přístroje překlopí dopředu.

Těžko hodnotit, proč se Xiaomi uchýlilo k takovému složitému řešení. Mechanický prvek je vždy rizikový a zřejmě bude stěží výrazně levnější než další fotoaparát. Ale to se už v popisu patentu samozřejmě nepíše. Je pravděpodobné, že se takové řešení do praxe nedostane, a když ano, tak ho s chutí otestujeme.