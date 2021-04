Takto by mohlo vypadat chytré véčko od Xiaomi. Klame displejem

Stává se víceméně pravidlem, že mobilní výrobce, který hodlá vstoupit mezi elitu nabízející skládací smartphony, na takový model láká dlouho dopředu. Výjimkou je jen v té době ještě neznámá čínská společnost Royole, která znenadání představila vlastní skládací model. Učinila tak nečekaně a stihla to dříve, než své ohebné novinky zvládly oficiálně představit zavedené značky.

Xiaomi v tomto ohledu není výjimkou: od potvrzení probíhajícího vývoje do představení skutečného zařízení uběhly více než dva roky. Nicméně namísto zajímavého modelu s dvojím přehnutím displeje (více viz Skládací smartphone od Xiaomi ohnete dvakrát. Vypadá senzačně) jsme se dočkali „čínské kopie“ prvního skládacího samsungu, na který odkazuje i názvem (více viz Xiaomi má vlastní ohebný smartphone. Napodobuje Samsung, a to i názvem). Avšak chytré véčko, pokud by jej čínská společnost hodlala představit, by mohlo být mnohem osobitější.



Tedy v případě, že by vypadalo jako designový koncept Mi 11 Flip, který vytvořil youtubový kanál TechConfigurations. Smartphone véčkové konstrukce vycházející z jednoho z patentů čínského Xiaomi na první pohled imponuje ostře řezanými boky, zatímco vrchní část složeného telefonu koresponduje se zaoblením kloubu vespod. Zaujme ovšem také rozměrným čelním displejem. Jenže právě tím véčkové xiaomi klame.

Byť působí jako samostatný sekundární, opak je pravdou. Prozradí to rozevřený přístroj. Zde je nutné zmínit, že způsob používání se liší od na trhu dostupných modelů, tedy Samsungu Galaxy Z Flip a Motoroly RAZR. Zatímco v jejich případě se přední díl odklápí od uživatele, kloub je tedy v horní části složeného telefonu, u xiaomi se kloub ve složeném stavu nachází vespod, čelní díl se odklápí směrem k uživateli. Svým způsobem koncept připomíná někdejší mobily s flipem, tedy krytem alfanumerické klávesnice.

Telefon, byť se to tak na první pohled nezdá, používá jediný flexibilní displej. Přes spodní hranu (v rozevřeném stavu) „přetéká“ na záda, tedy do části konstrukce, která po zaklapnutí tvoří čelní plochu složeného telefonu. Na jednu stranu zajímavá vize, po technické stránce však poněkud krkolomné řešení. Minimálně v rozloženém stavu by ovšem mohlo být výrobci nápomocné: vytvářelo by přirozené pnutí displeje, napínalo by jeho vnitřní část v místě ohybu.

Ovšem u telefonu ve složeném stavu by muselo Xiaomi řešit otázku, jak se vypořádat s „ochablou“ vnitřní částí displeje, jelikož by potřebovalo udržet napnutou část, která nahrazuje obvykle samostatný sekundární displej. Neobvyklé řešení zobrazovacího panelu vysvětluje přítomnost netradiční brady, respektive v tomto případě čela. Tato část telefon v jeho složeném stavu vytváří ochranu displej v místě, kde přetéká mezi vnitřní a vnější částí konstrukce. Mimo to nese i reproduktor a čelní 20Mpix fotoaparát.

Vnější část OLED displeje by měla 3,5" úhlopříčku, vnitřní nabízela sedmipalcovou úhlopříčku a integrovanou čtečku otisků prstů. Poněkud zmatečně působí informace o obnovovací frekvenci. U vnitřní části displeje TechConfigurations zmiňuje 120Hz frekvenci, u vnější však o ní mlčí. Jde přitom o stejný zobrazovací panel, jak jsme již výše uvedli. Je tedy nereálné, aby jedna část displeje měla odlišnou rychlost obnovovací frekvence než druhá.



Srdcem telefonu by měl být aktuálně nejmodernější procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 888. Operační paměť má mít kapacitu 12, nebo 16 GB, uživatelská pak 128, 256 a 512 GB. Podpora 5G sítí je samozřejmostí. Hlavní fotosestava se skládá z trojice snímačů: 108 + 48 + 16 Mpix. Baterie by nabízela solidní kapacitu 4 700 mAh, nechyběla by ani podpora rychlonabíjení (120 W).

Parametry vskutku solidní, nicméně je téměř nepravděpodobné, že by se v této podobě dostal telefon do výroby. To ovšem nevylučuje možnost, že i Xiaomi dříve či později uvede na trh smartphonové véčko.