Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je přinejmenším zvláštní, že powerbanka je navržena primárně pro systém MagSafe, na telefonech Xiaomi totiž držet nebude.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank je zajímavé příslušenství k iPhonům, jde totiž o opravdu tenkou powerbanku, která se magnety umí přichytit na záda moderních iPhonů. Vyrábí ji ale jeden z hlavních konkurentů Applu.
Xiaomi se zaměřením tohoto produktu nijak zvlášť netají. Novinka je dostupná i v oranžové barvě…
…tedy v té samé, kterou Apple využil u posledních modelů iPhone 17 Pro a 17 Pro Max. Powerbanka by tedy měla s designem iPhonů hezky splynout.
Ještě víc nás ovšem překvapilo, že se mobily konkurence objevily přímo v prezentaci novinek od Xiaomi. A to jen pár minut po tom, co výrobce v rámci prezentace odhalil přímou mobilovou konkurenci Applu.
Představte si to naopak, že by třeba Apple ukázal na zářijové konferenci speciální stylus, který funguje jen s mobilem od Samsungu, a rovnou ho i ve své prezentaci ukázal. To prostě nedává smysl.
Majitelé iPhonů z toho každopádně benefitují, neboť jde o docela zajímavé příslušenství. Sice je takovou powerbanku možné koupit i od řady dalších značek, ale Xiaomi se docela předvedlo.
Powerbanka je mimořádně tenká (6 mm tloušťka) a nabídne hezkou kapacitu 5 000 mAh.
Vedle oranžové jde powerbanku sehnat také ve stříbrné a černé barvě.
Bezdrátové nabíjení tento model podporuje s 15W výkonem, pomocí kabelu (USB-C) to pak jde až 22,5 W.
Nutno dodat, že systém magnetického uchycení příslušenství už mají také nové mobily Pixel od Googlu a třeba takový Samsung nabízí aspoň oficiálně kryty s tímto typem magnetického propojení na novinky.
V souvislosti s touto novinkou nás však napadá ještě jedna myšlenka, a sice že si původně Xiaomi možná tuto powerbanku schovávalo pro svůj chystaný supertenký mobil. Ten však nakonec prodávat nebude.
Původně se mohl ukázat po boku aktuálních novinek Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra. Měl se jmenovat Xiaomi 17 Air, jenže výrobce si nakonec jeho uvedení na trh rozmyslel.
Udělal to zřejmě proto, že si všiml prodejního neúspěchu tenkých iPhonů i samsungů. Powerbanka mohla teoreticky sloužit jako náhradní zásoba energie, stejně jako Apple prezentuje své originální powerbanky k modelu Air.
Otázkou samozřejmě zůstává, jestli Xiaomi 17 Air vůbec měl podporovat magnetické uchycení i bezdrátové nabíjení. To se už asi nedozvíme.
Nová powerbanka tedy technicky vzato mohla být jen jakousi improvizací, jak nezahodit dva produkty zároveň.
Anebo se prostě jen Xiaomi v zápalu snahy být co možná největším soupeřem Applu rozhodlo pro další způsob, jak si získat náklonnost uživatelů této značky?
Tak či onak, nová powerbanka vstupuje oficiálně na evropský trh za cenu 60 eur (asi 1 500 korun) za stříbrný a černý model.
U oranžového je pak drobný příplatek, vyjde na 65 eur, tedy asi ještě o stokorunu dráž.
