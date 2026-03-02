Trapas, nebo geniální tah? Xiaomi překvapilo novým doplňkem k iPhonu

Ondřej Martinů
  8:10
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je přinejmenším zvláštní, že powerbanka je navržena primárně pro systém MagSafe, na telefonech Xiaomi totiž držet nebude.
